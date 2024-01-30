Мужчина был гранатометчиком десантно-штурмового отделения. Защитнику навсегда останется 34 года.

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Ужасная потеря для Украины

Якименко Николай Васильевич, рожденный в 1989 году, получил специальность по ветеринарной медицине в Золотоношском колледже. Там его вспоминают, как всегда улыбающегося искреннего доброго и приветливого человека.

Как рассказала спикер ТЦК и СП Черкасской области Алина Кривошея, в войске Николай имел звание матроса служил в десантно-штурмовом отделении в должности гранатометчика. Свой последний бой защитник принял 25 января на фронте в Херсонской области.

Война уносит лучших. Выражаем искреннее соболезнование родителям всем родным и близким. Разделяем с вами боль утраты. Вечная память и вечная слава Герою Украины,

– говорится в сообщении учебного заведения.

Одноклассник погибшего бойца и его однофамилец Михаил Якименко сообщил, что у Николая остались жена и двое детей. Известно, что товарищ погибшего также служит в армии.

Простой пацан отдавший свою жизнь за всех нас за каждого гражданского за каждого украинского ребенка за еще один день жизни под желто-голубым флагом. Честь,

– отметил Михаил.

Информацию о дате и времени возвращения воина домой "на щите" и месте прощания с ним землякам сообщат похже.

Редакция24 Канала также выражает соболезнование родным и близким. Низко кланяемся к земле Герою Украины, отдавшего свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.

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