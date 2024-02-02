Герой погиб еще летом во время выполнения боевого задания, мужественно выполнив воинский долг. Прощание с ним прошло 2 февраля 2024 года.

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Гибель Владислава

В ожесточенных боях вблизи Работино погиб житель села Подвысокое, что в Кировоградской области Владислав Горбатюк. Отмечается, что он погиб во время выполнения боевого задания 27 июля того года.

Старший солдат был 1993 года рождения. Его мобилизовали на военную службу в декабре 2022 года Голованевским РТЦК и СП Кировоградской области.

Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас,

– отметили в Подвысоцкой территориальной общине.

Владислав Горбатюк погиб под Работиным / Фото Подвысоцкая территориальная община

Простились с Героем в пятницу, 2 февраля, в 12:00. В последний путь Владислава провожали живым коридором.

Потери Украины