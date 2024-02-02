Герой погиб еще летом во время выполнения боевого задания, мужественно выполнив воинский долг. Прощание с ним прошло 2 февраля 2024 года.
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Гибель Владислава
В ожесточенных боях вблизи Работино погиб житель села Подвысокое, что в Кировоградской области Владислав Горбатюк. Отмечается, что он погиб во время выполнения боевого задания 27 июля того года.
Старший солдат был 1993 года рождения. Его мобилизовали на военную службу в декабре 2022 года Голованевским РТЦК и СП Кировоградской области.
Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас,
– отметили в Подвысоцкой территориальной общине.
Владислав Горбатюк погиб под Работиным / Фото Подвысоцкая территориальная община
Простились с Героем в пятницу, 2 февраля, в 12:00. В последний путь Владислава провожали живым коридором.
Потери Украины
- В Луганской области в результате вражеского обстрела погиб 18-летний Артем Новачук из Ирпеня. Когда началась война, парню было всего 16, но он дождался совершеннолетия и поступил на службу. Он служил в бригаде "Азов" Нацгвардии Украины.
- В Херсонской области погиб военнослужащий ВСУ Николай Якименко из Золотоноши, что в Черкасской области. Мужчина был гранатометчиком десантно-штурмового отделения. Защитнику навсегда останется 34 года.
- В боях на Бахмутском направлении фронта погиб воин-пограничник Вадим Яремчук из Одесской области. Только в начале января защитник отметил свое 37-летие, однако россияне коварно забрали его жизнь.