Герой загинув ще влітку під час виконання бойового завдання, мужньо виконавши військовий обов’язок. Прощання з ним пройшло 2 лютого 2024 року.
Дивіться також У Житомирі попрощалися з полеглим воїном Миколою Раїнським: боронив Україну з 2014 року
Загибель Владислава
У запеклих боях поблизу Роботиного загинув житель села Підвисоке, що у Кіровоградській області Владислав Горбатюк. Зазначається, що він поліг під час виконання бойового завдання 27 липня того року.
Старший солдат був 1993 року народження. Його мобілізували на військову службу в грудні 2022 року Голованівським РТЦК та СП Кіровоградської області.
Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину і кожного з нас,
– зазначили у Підвисоцькій територіальній громаді.
Владислав Горбатюк загинув під Роботиним / фото Підвисоцька територіальна громада
Попрощалися з Героєм у п'ятницю, 2 лютого, о 12:00. В останню путь Владислава проводжали живим коридором.
Втрати України
- На Луганщині внаслідок ворожого обстрілу загинув 18-річний Артем Новачук з Ірпеня. Коли почалася війна, хлопцю було всього 16, але він дочекався повноліття та вступив на службу. Він служив у бригаді "Азов" Нацгвардії України.
- У Херсонській області загинув військовослужбовець ЗСУ Микола Якименко із Золотоноші, що в Черкаській області. Чоловік був гранатометником десантно-штурмового відділення. Захисникові назавжди залишиться 34 роки.
- У боях на Бахмутському напрямку фронту загинув воїн-прикордонник Вадим Яремчук із Одеської області. Лише на початку січня захисник відзначив своє 37-річчя, однак росіяни підступно забрали його життя.