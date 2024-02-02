Украинский защитник был оператором БПЛА. Он защищал от оккупантов родную Луганскую область.
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Бойцу навсегда осталось 25
Иван Никитенко, 23 января 1999 года рождения, был родом из села Лозововка, что в Старобельском районе. Там он учился, жил и работал мастером-пиццайоло. Парень был опорой для младшего брата и бабушки, которая воспитывала ребят после потери их мамы.
Однако в сентябре 2021 года парень решил сменить профессию и стать оператором БПЛА. Свой боевой путь он начал на позициях в районе Марьинки, Донецкой области. Он служил в 54 отдельной механизированной бригаде.
С началом полномасштабного вторжения мечтал об одном – крепкую семью, которая будет жить в мирной стране. Даже предложение руки и сердца сделал любимой по телефону, потому что спешил создать семью,
– говорится в сообщении председателя Луганской ОВА Артема Лысогора.
Воин не дожил неделю до своего 25-летия. К сожалению, защитник попал под мощный артобстрел россиян под Белогоровкой. Парень погиб на родной луганской земле 15 января.
Известно, что вскоре на свет появится первенец Ивана, который так и не увидит отца, но навсегда сохранит память о своем Герое.
Чувственная история двух влюбленных
Как сообщили в Старобельском городском совете, избранницей защитника стала девушка, которую он впервые встретил во время праздничного концерта в Титаровке. Они не виделись длительное время. Она выбралась из оккупированной Старобельщины, устраивала свой быт и повседневную жизнь на новом месте, а он продолжал с оружием в руках защищать родную землю от врага.
Влюбленные поженились, когда их пути наконец сошлись в Днепре. У молодоженов было четверо суток счастья и нового супружеского опыта. А потом Иван снова вернулся под Бахмут, а Богдана – в Полтаву, чтобы с замиранием сердца ежедневно ждать известий и звонков от мужа.
В августе 2023-го молодые люди отметили первую годовщину создания своей семьи.
До сих пор не могу поверить в то, что Вани нет, мне кажется, что просто нет связи, как бывало раньше не раз, и вот-вот в мессенджере я снова прочитаю – "У меня все хорошо". Но это не так. Остались только голосовые сообщения, где я могу услышать голос мужа, фотографии и воспоминания. Мой Герой в моем сердце навсегда. Ты мне всегда так говорил,
– рассказала Богдана.
Трагические потери Украины в войне
- 1 февраля стало известно, что в результате вражеского обстрела погиб 18-летний Артем Новачук из Ирпеня. Когда началась война, парню было всего 16, но он дождался совершеннолетия и поступил на службу. Защитник служил в бригаде "Азов" Нацгвардии Украины.
- 2 февраля попрощались с защитником Владиславом Горбатюком. Он погиб в ожесточенных боях вблизи Работино. Отмечается, что боец погиб во время выполнения боевого задания 27 июля того года.
- Также в боях с врагом на южном направлении фронта погиб военнослужащий ВСУ Николай Якименко из Золотоноши, что в Черкасской области. Мужчина был гранатометчиком десантно-штурмового отделения. Защитнику навсегда останется 34 года.