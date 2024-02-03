Зазначається, що він мав двох донечок, які з нетерпінням чекали повернення тата. Однак, війна забирає найкращих синів та доньок України.
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Загибель захисника
Під час виконання бойового завдання загинув захисник з Миколаївщини Олександр Красюк. Чоловіку було 26 років і він трохи більше як за місяць мав святкувати своє день народження – воїн народився 12 березня 1997 року. Трагічна звістка прийшла 31 січня.
Смерть ще одного сміливого захисника нашої держави є болючим ударом та втратою для всієї громади. Дякуємо Герою за його подвиг, відданість українському народу, стійкість, мужність і патріотизм,
– повідомили у селищній раді.
У рідній громаді Олександра розповіли, що одразу після закінчення школи він одразу пішов на строкову службу. Згодом знайшов своє кохання Катерину та одружився. Чоловік жив у Борисполі, а після початку повномасштабного вторгнення його призвали до лав Збройних Сил.
Вдома в Олександра залишилось дві донечки – Софія та Мія. Також на повернення воїна чекали дві рідні сестри і брат, який також захищає нашу Україну.
Втрати України
- У запеклих боях на східному напрямку фронту загинув молодий воїн Іван Нікітенко із позивним "Кум". Хлопець був оператором БпЛА й захищав від окупантів рідну Луганську область.
- У боротьбі проти російських окупантів біля села Роботине загинув Владислав Горбатюк з Кіровоградщини. Чоловік загинув ще влітку, однак прощання з ним пройшло лише 2 лютого цього року. Він був 1993 року народження.
- На Луганщині внаслідок ворожого обстрілу загинув 18-річний Артем Новачук з Ірпеня. Коли почалася війна, хлопцю було всього 16, але він дочекався повноліття та вступив на службу. Він служив у бригаді "Азов" Нацгвардії України.