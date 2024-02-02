У мережі поширили відео, на якому маленька Злата просить маму відвезти її до татка, що загинув на війні. "Тато плаче", – каже дівчинка, пояснюючи це тим, що він: "Хоче до Златки".

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"До тата..."

Звати батька Злати – Володимир Петрук. Загинув він у липні 2023 року як боєць Національної гвардії України. Було йому всього 28.

Маленька Злата хоче до тата, але він загину на війні: дивіться відео з ТікТок-сторінки Марії Петрук

Поширила ролик Марія Петрук – дружина загиблого військового, мати Злати. Станом на вечір 2 лютого його уподобали майже 180 тисяч користувачів.

Ще вчора я пів ночі заливалась сльозами від того, наскільки ж сильно скучила за твоєю посмішкою, твоїм голосом… А сьогодні Златка з самого ранку проситься до тебе,

– пише під відео дружина загиблого бійця.

Також Марія Петрук зазначає: "Казала (Злата – 24 Канал), що ти плачеш, бо хочеш до неї додому… І я плачу, бо хочу, щоб ти до нас повернувся. Але, на жаль, ти вже там, звідки ніхто не повертається".

Українці у коментарях під відео намагаються підтримати жінку, співпереживають та пишуть:

"Просто не можу стримати сліз…";

"Як же болить, плачу з вами. Ангелику маленький, як же хочеться повернути тобі твого тата. Я б віддала рік свого життя, лиш би в тебе був тато поряд";

"Серце кров'ю обливається від цього";

"У нас теж загинув синок, йому було лише 27. У нього залишилося 2 маленькі донечки по 3 рочки";

"У мене також доня так біжить до тата...";

"Не можливо дивитися без сліз";

"Боже… Яке це горе. Щиро вам співчуваю…."

"Плачуть певно всі, хто це бачить. Люди, допомагаймо нашим хлопчикам, щоб зберегти найбільше татів для наших янголяток".

Що відомо про Володимир Петрука

В одному з інтерв'ю Марії Петрук розповіла, що Володимир від травня 2015 року служив у Національній гвардії України. За цей час отримав звання лейтенанта та повагу серед своїх колег.

З початку повномасштабного вторгнення він охороняв важливий стратегічний об'єкт, розташований у Рівненській області.

"Він неодноразово проводив навчання для інших військовослужбовців. До його думки часто прислухались", — зазначила жінка.

Водночас вільний час боєць присвячував українській скаутській організації "Пласт". Він любив подорожувати, а незадовго до загибелі планував чергову мандрівку Україною, у яку хотів взяти доньку.