В сети распространили видео, на котором маленькая Злата просит маму отвезти ее к папе, погибшего на войне. "Папа плачет", – говорит девочка, объясняя это тем, что он: "Хочет к Златке".

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"К папе..."

Зовут отца Златы – Владимир Петрук. Погиб он в июле 2023 года как боец Национальной гвардии Украины. Было ему всего 28.

Маленькая Злата хочет к папе, но он погиб на войне: смотрите видео с ТікТок-страницы Марии Петрук

Распространила ролик Мария Петрук – жена погибшего военного, мать Златы. По состоянию на вечер 2 февраля его лайкнуло почти 180 тысяч пользователей.

Еще вчера я пол ночи заливалась слезами от того, насколько сильно соскучилась за твоей улыбкой, твоим голосом... А сегодня Златка с самого утра просится к тебе,

– пишет под видео жена погибшего бойца.

Также Мария Петрук отмечает: "Говорила (Злата – 24 Канал), что ты плачешь, потому, что хочешь к ней домой... И я плачу, потому что хочу, чтобы ты к нам вернулся. Но, к сожалению, ты уже там, откуда никто не возвращается".

Украинцы в комментариях под видео пытаются поддержать женщину, сопереживают и пишут:

"Просто не могу сдержать слез...";

"Как же болит, плачу с вами. Ангелочек маленький, как же хочется вернуть тебе твоего папу. Я бы отдала год своей жизни, лишь бы у тебя был папа рядом";

"Сердце кровью обливается от этого";

"У нас тоже погиб сынок, ему было всего 27. У него осталось 2 маленькие дочери по 3 годика";

"У меня также дочь так бежит к папе...";

"Невозможно смотреть без слез";

"Боже... Какое это горе. Искренне вам сочувствую..."

"Плачут наверное все, кто это видит. Люди, помогаем нашим мальчикам, чтобы сохранить больше всего пап для наших ангелочков".

Что известно о Владимире Петруке

В одном из интервью Марии Петрук рассказала, что Владимир с мая 2015 года служил в Национальной гвардии Украины. За это время получил звание лейтенанта и уважение среди своих коллег.

С начала полномасштабного вторжения он охранял важный стратегический объект, расположенный в Ровенской области.

"Он неоднократно проводил обучение для других военнослужащих. К его мнению часто прислушивались", – отметила женщина.

В то же время свободное время боец посвящал украинской скаутской организации "Пласт". Он любил путешествовать, а незадолго до гибели планировал очередное путешествие по Украине, в которое хотел взять дочь.