Відомо, що український воїн був родом із Київської області. У війську боєць мав позивний "Чак".
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Трагічна втрата для України
Про загибель захисника повідомив батько Героя Вадим Бородай, який є депутатом Бучанської районної ради. Відомо, що він також служив у Збройних Силах України.
Легких хмаринок, сину,
– написав батько.
Богдан воював у складі 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Захисникові назавжди залишилося 26 років.
Богдан Бородай із батьком / Фото Вадима Бородая
Що відомо про захисника
Богдан Вадимович Бородай народився 1997 року в Бородянці. Як і батько, хлопець здобув військову освіту. Після школи хлопець навчався в Чернігівському військовому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Згодом юнак вступив до Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка. Парубок жив у селі Микуличі, що входить до Немішаївської селищної громади Київської області.
У бою з ворогом загинув Богдан Бородай / Фото Вадима Бородая
З повномасштабним вторгненням Росії в Україну Богдан став на захист рідної землі.
Як повідомили, у Немішаївській громаді, захисник загинув 1 лютого під час виконання бойового завдання у районі Бахмуту. Причиною стали важкі поранення, отриманні внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним і близьким із приводу непоправної втрати. Нехай світлий спомин про відважного Захисника назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, любив та шанував, а душа загиблого знайде вічний спокій,
– мовиться в повідомленні громади.
Про місце та час поховання бійця повідомлять згодом.
Україна втрачає своїх найкращих синів та доньок
- 4 лютого стало відомо, що на фронті загинув 22-річний воїн Павло Шевчук. Смерть наздогнала героя у Донецькій області. Чоловік виконував бойове завдання неподалік села Побєда.
- Також захищаючи рідну країну від окупантів на передовій, загинув титулований атлет з Білої Церкви Олександр Білоконь. Полеглий воїн був мобілізований у березні 2023 року. Йому назавжди залишиться 32.
- Крім того, під час виконання бойового завдання загинув захисник з Миколаївщини Олександр Красюк. Чоловіку було 26 років і вдома на повернення тата з війни на нього чекали дві донечки та дружина.