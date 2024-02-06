Тетяна Мартинова була родом із Харкова. Жінці було всього 40 років.
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Загинула внаслідок аварії
Тетяна Мартинова, яка втекла від повномасштабного російського вторгнення разом зі своїм 13-річним сином Іллею, загинула після того, як її збила машина. Вона прибула до Британії ще у липні 2022 року.
Поліція Південного Уельсу повідомила, що жінка загинула після того, як її збив автомобіль Chevrolet Captiva, коли вона йшла вулицею у середу.
Люди, які прихистили Тетяну, називали її "відданою і старанною у своїй ніжній турботі" про свого сина Іллю. За їхніми словами, загибла була відома в цьому районі як Таня. Її описували "вражаючою жінкою, багатомовною, розумною, енергійною, працьовитою".
Її численні друзі та колеги по роботі спустошені її раптовою смертю. Наші думки й молитви з Іллею тут, в Уельсі, і з родиною Тані в Україні. Таня стала нам обом як дочка. Ми оплачуємо чудову молоду жінку. Україна втратила одну з найкращих,
– розповіли люди, з якими мешкала жінка.
Вони описали її як "непохитну опору" української громади у Свонсі, чия "тепла і приємна особистість пронизувала кожне зібрання".
Внаслідок аварії у Польщі загинула маленька українка: коротко
- У Польщі поблизу Бидгоща сталася моторошна ДТП. Вона забрала життя 4-річної українки Ксенії, яка разом з мамою рятувалася від війни. Від отриманих травм дівчинка померла на місці трагедії. Жінка вижила, однак отримала численні травми.
- Трагедія сталася внаслідок зіткнення двох автомобілів. За попередніми даними, 69-річний водій Opel Astra виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автівкою Mercedes Vito. У салоні останньої перебували 5 людей.
- Загалом ДТП забрала життя 3 людей – 69-річного водія, 68-річної пасажирки та Ксенії.
- Відомо, що того страшного дня Ксенія та її мама поверталися з реабілітації. Попередньо, у серпні 2023 року Ксенія пережила трагічну подію. З того часу вона була прикутою до інвалідного візочка.