Неподалік від польського міста Бидгощ зіткнулися два автомобілі. За попередніми даними, 69-річний водій Opel Astra виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автівкою Mercedes Vito. У салоні останньої перебували 5 людей. Серед них – і маленька Ксенія.

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Загалом ДТП забрала життя 3 людей: 69-річного водія, 68-річної пасажирки та Ксенії. Від отриманих травм дівчинка померла на місці трагедії.

Постраждалих госпіталізували. Мама Ксенії – вижила. Однак отримала численні травми.

Дівчинка поверталася з реабілітації

У Польщі мама з донькою перебували, рятуючись від війни Росії з Україною. Того страшного дня Ксенія та її мама поверталися з реабілітації. За даними польських ЗМІ, у серпні 2023 року Ксенія пережила трагічну подію. З того часу вона була прикутою до інвалідного візочка.

Моторошна ДТП у Туреччині

У районі Айдинджик турецької провінції Мерсін у ніч на 16 січня сталася моторошна ДТП. Автобус, який рухався з Анталії, перекинувся на дорозі. У салоні перебували щонайменше 40 людей. На жаль, відомо про 9 загиблих. Окрім того, щонайменше 30 людей постраждали. Причину аварії наразі не розкривають.