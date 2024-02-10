Известно, что воин был жителем города Нововолынск. Ему навеки осталось 36 лет.

Смотрите также В пламени погибла вся семья прокурора Ольги Путяниной: жуткие детали атаки на Харьков

В Нововолынске попрощались с Героем

Городской голова Нововолынска Борис Карпус сообщил, что чин похорон состоялся в Свято-Духовском соборе. Защитника похоронили на кладбище его родного села Петрово Поромовской общины.

Все присутствующие прощались с павшим бойцом на коленях.

Нововолынская громада снова в скорби. Простились с павшим в бою за Украину защитником Сергеем Дукельским. Война отбирает самое ценное – жизни наших близких, знакомых, земляков – патриотов Украины,

– говорится в сообщении городского совета.

Боец погиб 30 января в Запорожской области.

Похороны бойца Сергея Дукельского / Фото Нововолынского городского совета

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким. Низко кланяемся до земли Герою Украины, который отдал свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.

Тяжелые потери Украины в борьбе с врагом