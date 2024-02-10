Известно, что воин был жителем города Нововолынск. Ему навеки осталось 36 лет.
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В Нововолынске попрощались с Героем
Городской голова Нововолынска Борис Карпус сообщил, что чин похорон состоялся в Свято-Духовском соборе. Защитника похоронили на кладбище его родного села Петрово Поромовской общины.
Все присутствующие прощались с павшим бойцом на коленях.
Нововолынская громада снова в скорби. Простились с павшим в бою за Украину защитником Сергеем Дукельским. Война отбирает самое ценное – жизни наших близких, знакомых, земляков – патриотов Украины,
– говорится в сообщении городского совета.
Боец погиб 30 января в Запорожской области.
Похороны бойца Сергея Дукельского / Фото Нововолынского городского совета
Тяжелые потери Украины в борьбе с врагом
- 7 февраля во время выполнения боевого задания погиб летчик Владислав Рыков. Он защищал страну от начала полномасштабного вторжения и имел 385 боевых вылетов. У Героя осталась семья – жена и маленькая дочь.
- 8 февраля стало известно, что на Волыни в эти дни будут прощаться с пятью Героями, которые отдали свою жизнь за Украину. На разных направлениях фронта погибли бойцы Роман Мигдаль, Роман Кондратюк, Иван Соловей, Александр Бондарук и Валентин Бугайчук. Защитникам было от 37 до 56 лет. У всех них остались жены, дети, родители.
- В то же время свою жизнь за Украину героически отдал бывший председатель Вижницкой районной государственной администрации Руслан Сенчук. В течение месяца защитника считали без вести пропавшим. Еще в мае 2022 года мужчина ушел на войну добровольцем.
- Кроме того, в бою с врагом под Бахмутом, что в Донецкой области, героически погиб боец Богдан Бородай. Известно, что украинский воин был родом из Киевской области. В армии боец имел позывной "Чак". Богдан воевал в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Защитнику навсегда осталось 26 лет.