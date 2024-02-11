Останній подих за батьківщину захисник віддав 8 лютого на одному із найгарячіших напрямків – Бахмутівському.

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Від чиновника до командира взводу БпЛА

У цивільному житті з 2020 року 39-річний Микола Іванович працював депутатом Бродівської міської ради від фракції ВО "Свобода". Колеги згадують про нього як про світлу, справедливу, надійну людину та люблячого батька.

Від початку російської агресії чоловік взявся за зброю – воював в АТО. Після цинічного нападу на Україну Росії 24 лютого 2022 року Габа повернувся до війська.

Майже два роки чоловік захищав країну у найгарячіших точках. Старший лейтенант Габа був командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 80-ї бригади ДШВ.

У чоловіка залишилася дружина Мар'яна та доньки.

Довідка: Прощання із захисником відбудеться 12 лютого, о 15:00. Бродівська громада зустріне тіло загиблого захисника на вʼїзді в село Пониковиця. Скорботний кортеж пройде до Церкви Святої Трійці, де відбудеться парастас. Чин поховання розпочнеться 13 лютого, у вівторок, о 12:00. Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким.

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