Подробиці гибелі Юрія повідомила в інстаграмі його донька Валерія Галкіна.

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Життя захисника забрали на пішохідному переході

Юрій Галкін пробув в російському полоні два роки – його повернули на Батьківщину 31 січня. За тиждень його збила машина. Це трапилося 8 лютого. На жаль, захисник загинув від отриманих травм.

Відомо, що він був мешканцем Покровська Донецької області.

Мого тата не стало… Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні… Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся,

– сказала Валерія.



Скриншот з інстаграму / galkinavaleriya

Відомо, що Юрій Галкін проживав у Покровську Донецької області.

Звернімо увагу! 8 лютого Україна повернула додому ще 100 своїх захисників. Відомо, що це був 51-й за ліком обмін. Серед врятованих – 49 воїнів Національної гвардії, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

Обмін полоненими 31 січня