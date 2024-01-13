На жаль, відомо про постраждалих. Патрульні закликали водіїв бути обережними на дорогах.
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Деталі від патрульних
Як повідомили у поліції, біля міста Винники у Львівській області на автодорозі Київ – Чоп 13 січня сталася ДТП. Відомо про потерпілих. У зв'язку з цим патрульні запровадили обмеження на рух цією ділянкою траси.
Біля Винників сталася ДТП з жертвами / Патрульна поліція Львівської області
Рух на цій ділянці дороги перекритий. На місці події працюють усі необхідні служби. Патрульні організували реверсний рух,
– повідомили правоохоронці.
Частину дороги Київ – Чоп довелося перекрити / Патрульна поліція Львівської області
Патрульна поліція закликала українців зважати на складні погодні умови і бути вкрай уважними та обережними на дорозі.
Інші ДТП в Україні
- У Києві чоловік під час спроби втечі від поліції наїхав на одного з патрульних, після чого продовжив свій рух – у цей час правоохоронець перебував на капоті. Спільно з місцевими жителями поліції вдалося зупинити водія. Він був напідпитку.
- У Чорноморську, що на Одещині, "ВАЗ" збив семирічну дівчинку та її маму. Буксирувальний трос, яким тягнули автомобіль, обірвався, і авто вилетіло на узбіччя. На жаль, маленьку дівчинку врятувати не вдалося.
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