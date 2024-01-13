На жаль, відомо про постраждалих. Патрульні закликали водіїв бути обережними на дорогах.

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Деталі від патрульних

Як повідомили у поліції, біля міста Винники у Львівській області на автодорозі Київ – Чоп 13 січня сталася ДТП. Відомо про потерпілих. У зв'язку з цим патрульні запровадили обмеження на рух цією ділянкою траси.

Біля Винників сталася ДТП з жертвами / Патрульна поліція Львівської області

Рух на цій ділянці дороги перекритий. На місці події працюють усі необхідні служби. Патрульні організували реверсний рух,

– повідомили правоохоронці.

Частину дороги Київ – Чоп довелося перекрити / Патрульна поліція Львівської області

Патрульна поліція закликала українців зважати на складні погодні умови і бути вкрай уважними та обережними на дорозі.

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