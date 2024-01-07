Наразі відомо, що рух для машин на автодорозі Київ – Чоп відновили.
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Багато потерпілих
Так, о другій половині дня на трасі Київ – Чоп біля села Дідилів у напрямку столиці відбулося зіткнення двох автомобілів. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Як повідомляють місцеві пабліки, у пасажирів одного із бусів – поламані ноги.
Через ДТП довелося перекривати рух. Спочатку у поліції запропонували об'їзні шляхи:
- зі сторони населеного пункту Великосілки в напрямку міста Львів через Красне та Жовтанці.
- зі сторони Малих Підлісок в напрямку Києва рух – через Жовтанці.
Згодом на автодорозі влаштували реверсний рух, а станом на 18:00 його повністю відновили.
Біля села Дідилів зіткнулися два авто: відео ZAHIDWTF 24/7
ДТП на трасі Київ – ЧОП: останні випадки
- 16 грудня на трасі Київ – Чоп трапилася смертельна аварія, у якій загинули військовослужбовці. Тоді у селі Сможе зіткнулися вантажівка Volvo та легковий автомобіль Ford Focus на військових номерах. За попередніми даними, водій Ford Focus не впорався із керуванням. Він вискочив на зустрічну смугу і врізався у вантажівку з автопричепом, що рухалася. У ДТП загинули троє військових: полковник, підполковник та солдат Державної спеціальної служби транспорту. Також від травм померла пасажирка Ford Focus. Водій вантажівки отримав гостру реакцію на стрес. ДБР почало розслідування аварії.
- Вночі 21 листопада на Рівненщині сталася автопригода. Там зіткнулися відразу 5 авто. Рух транспорту довелося зупинити в обох напрямках. За попередніми даними, вантажівка та авто не змогли розминутися на дорозі. А інші три транспортні засоби зіткнулися з ним. Є поранені.
- 27 жовтня моторошна ДТП трапилася поблизу села Нижні Ворота. У ній загинули двоє людей. Там на автодорозі відбулося зіткнення вантажівки MАN з рейсовим автобусом, який здійснював міжнародні перевезення. ДТП забрала життя 35-річного жителя міста Радехів Львівської області та 59-річного жителя Тернополя. Обоє загиблих були водіями автобуса. Пасажири громадського транспорту зазнали поранень. Їх госпіталізували.