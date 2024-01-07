Наразі відомо, що рух для машин на автодорозі Київ – Чоп відновили.

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Багато потерпілих

Так, о другій половині дня на трасі Київ – Чоп біля села Дідилів у напрямку столиці відбулося зіткнення двох автомобілів. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Як повідомляють місцеві пабліки, у пасажирів одного із бусів – поламані ноги.

Через ДТП довелося перекривати рух. Спочатку у поліції запропонували об'їзні шляхи:

зі сторони населеного пункту Великосілки в напрямку міста Львів через Красне та Жовтанці.

зі сторони Малих Підлісок в напрямку Києва рух – через Жовтанці.

Згодом на автодорозі влаштували реверсний рух, а станом на 18:00 його повністю відновили.

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