Уже известно, что движение для машин на автодороге Киев – Чоп возобновили.
Смотрите также На Волыни правоохранитель сбил подростка: ДБР расследует смертельное ДТП
Много пострадавших
Так, во второй половине дня на трассе Киев – Чоп возле села Дидилов в направлении столицы произошло столкновение двух автомобилей. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Как сообщают местные паблики, у пассажиров одного из бусов – поломанные ноги.
Из-за ДТП пришлось перекрывать движение. Сначала в полиции предложили объездные пути:
- со стороны населенного пункта Великоселки в направлении Львова через Красное и Жовтанцы.
- со стороны Малых Подлесок в направлении Киева движение – через Жовтанцы.
Впоследствии на автодороге устроили реверсное движение, а к 18:00 его полностью восстановили.
Возле села Дидилов столкнулись два автомобиля: видео ZAHIDWTF 24/7
На трассе Киев – ЧОП погибли военные
- 16 декабря на трассе Киев – Чоп произошла смертельная авария, в которой погибли военнослужащие. Тогда в селе Сможе столкнулись грузовик Volvo и автомобиль Ford Focus на военных номерах. По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением. Он выскочил на встречную полосу и врезался в грузовик с двигавшимся автоприцепом. В ДТП погибли трое военных: полковник, подполковник и солдат Государственной специальной службы транспорта. Также от травм умерла пассажирка Ford Focus. Водитель грузовика получил острую реакцию на стресс. ДБР начало расследование аварии.
- Ночью 21 ноября на Ровенщине произошло автопроисшествие. Там столкнулись сразу 5 автомобилей. Движение транспорта пришлось остановить в обоих направлениях. По предварительным данным, грузовик и авто не смогли разминуться на дороге. А остальные три транспортных средства столкнулись с ним. Есть раненые.
- 27 октября жуткое ДТП произошло вблизи села Нижние Ворота. В ней погибли два человека. Там на автодороге произошло столкновение грузовика MАN с рейсовым автобусом, осуществлявшим международные перевозки. ДТП унесло жизни 35-летнего жителя города Радехов Львовской области и 59-летнего жителя Тернополя. Оба погибших были водителями автобуса. Пассажиры общественного транспорта получили ранения. Их госпитализировали.