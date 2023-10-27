Трагедия произошла в обед 27 октября. Правоохранители получили уведомление около 15:00.

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Впоследствии стало известно, что на трассе Киев-Чоп грузовик MАN (за рулем был 33-летний житель Калуша) столкнулся с рейсовым автобусом. Он осуществлял международные перевозки.

К сожалению, в результате ДТП есть жертвы. Погибли два человека:

35-летний житель города Радехов Львовской области;

59-летний житель Тернополя.

По данным правоохранителей, оба мужчины были водителями автобуса. Кроме того, в результате ДТП есть пострадавшие. Речь идет о пассажирах автобуса, получивших травмы разной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

В Ивано-Франковской области произошло ДТП

В Ивано-Франковской области в селе Черче произошло масштабное ДТП. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Пока известно о 7 пострадавших. Среди них – 5 детей. К счастью, погибших в результате ДТП не было. Правоохранители устанавливают детали аварии.

Водителям напоминают о правилах безопасности. Следует быть внимательными и осторожными.