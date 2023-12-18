Смертельная авария произошло 16 декабря на автодороге "Киев – Чоп". Предварительно водитель военного автомобиля не справился с управлением.
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Смертельное ДТП во Львовской области
Сотрудники ДБР открыли уголовное производство по факту гибели трех военнослужащих и гражданского в аварии во Львовской области. Сообщается, что инцидент произошел 16 декабря около 15:00 на автодороге "Киев – Чоп" вблизи поселка Сможе Стрыйского района.
Легковой автомобиль с военными врезался в грузовик / ДБР
В Государственном бюро расследований отмечают, что все погибшие находились в легковом автомобиле, принадлежащем одной из воинских частей. По предварительной информации, находившийся за рулем военный не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В тот момент там двигался грузовик с автоприцепом.
Автомобиль в результате столкновения разнесло вдребезги / ДБР
Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения с участием военного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены экспертизы.
Последствия аварии с участием военных: смотрите видео
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