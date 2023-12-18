Смертельна аварія сталася 16 грудня на автодорозі "Київ – Чоп". Попередньо, водій військового автомобіля не впорався з керуванням.
Дивіться також Легковик врізався у потяг і вилетів у кювет: на Вінниччині трапилася смертельна ДТП
Смертельна ДТП на Львівщині
Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі трьох військовослужбовців та цивільного в аварії у Львівській області. Повідомляється, що інцидент стався 16 грудня близько 15:00 на автодорозі "Київ – Чоп" поблизу селища Сможе Стрийського району.
Легковий автомобіль з військовими врізався у вантажівку / ДБР
У Державному бюро розслідувань зазначають, що всі загиблі перебували у легковому автомобілі, що належить одній з військових частин. За попередньою інформацією, військовий, що був за кермом, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. У той момент там рухалась вантажівка з автопричепом.
Автівку внаслідок зіткнення рознесло вщент / ДБР
Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за участі військового транспорту. Встановлюються всі обставини трагедії, призначено експертизи.
Наслідки аварії за участю військових: дивіться відео
Інші ДТП в Україні: останні новини
- У Львові 18 грудня маршрутний автобус наїхав на пішохода – під колесами загинув прокурор Святослав Проць. Трагедія трапилася біля залізничного вокзалу міста.
- У Києві, в Печерському районі, п'яний водій "Тойоти" виїхав на зустрічну смугу і врізався у легковик "Рено". Внаслідок аварії двоє громадян загинули. Винуватець аварії, попередньо, перебував у стані алкогольного сп'яніння.
- Блогерку Дашу Квіткову визнали винною у скоєнні масштабного ДТП у Києві, що сталося у серпні цього року. Дівчина повинна виплатити велику компенсацію тим, хто постраждав у аварії. За даними слідства, блогерка проїхала на червоний, після чого в її авто врізалася інша автівка.