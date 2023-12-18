Трагедія трапилася біля залізничного вокзалу Львова. У Львівській обласній прокуратурі повідомили, що під колесами автобуса загинув прокурор Святослав Проць.
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Подробиці трагічної ДТП
У поліції повідомили, що смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 17 грудня. Близько 21:30, на площі Двірцевій у Львові, 43-річний водій автобуса "Electron" на смерть збив 35-річного чоловіка.
Від отриманих внаслідок травм пішохід помер на місці події.
Фото Нацполіції з місця ДТП:
Загиблий присвятив життя боротьбі зі злочинністю
У Львівській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок наїзду автобуса загинув їхній працівник Святослав Проць. Він присвятив роботі в органах прокуратури 11 років життя.
Святослав Проць / фото Львівської облпрокуратури
Для нас всіх ти завжди був щирим, привітним, добрим та надійним другом. Ти був світлою людиною з великим і добрим серцем. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким, його смерть – це непоправна втрата для нас усіх. Пам'ять про Святослава назавжди залишиться у наших серцях,
– повідомили у прокуратурі.
У відомстві додали, що завдяки наполегливій праці Святослава Проця було викрито та притягнуто до відповідальності сотні злочинців. Без чоловіка та батька залишилась дружина та маленька донечка.
Яке покарання загрожує водію автобуса
- Правоохоронці вже затримали водія маршрутного таксі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
- За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України (ч.2 ст.286).
- Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
- Наразі слідчі встановлюють всі обставини події. Невдовзі суд обере водію автобуса запобіжний захід.