Трагедия произошла у железнодорожного вокзала Львова. Во Львовской областной прокуратуре сообщили, что под колесами автобуса погиб прокурор Святослав Проць.
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Подробности трагического ДТП
В полиции сообщили, что смертельное ДТП произошло 17 декабря. Около 21:30, на площади Дворцовой во Львове, 43-летний водитель автобуса "Electron" насмерть сбил 35-летнего мужчину.
От полученных в результате травм пешеход скончался на месте происшествия.
Фото Нацполиции с места ДТП:
Погибший посвятил жизнь борьбе с преступностью
Во Львовской областной прокуратуре сообщили, что в результате наезда автобуса погиб их работник Святослав Проць. Он посвятил работе в органах прокуратуры 11 лет жизни.
Святослав Проць / фото Львовской облпрокуратуры
Для нас всех ты всегда был искренним, радушным, добрым и надежным другом. Ты был светлым человеком с большим и добрым сердцем. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, его смерть – это невосполнимая потеря для нас всех. Память о Святославе навсегда останется в наших сердцах,
– сообщили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что благодаря упорному труду Святослава Проця были разоблачены и привлечены к ответственности сотни преступников. Без мужа и отца осталась жена и маленькая дочь.
Какое наказание грозит водителю автобуса
- Правоохранители уже задержали водителя маршрутного такси в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
- По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины (ч.2 ст.286).
- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.
- Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Вскоре суд изберет водителя автобуса меру пресечения.