Трагедия произошла у железнодорожного вокзала Львова. Во Львовской областной прокуратуре сообщили, что под колесами автобуса погиб прокурор Святослав Проць.

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Подробности трагического ДТП

В полиции сообщили, что смертельное ДТП произошло 17 декабря. Около 21:30, на площади Дворцовой во Львове, 43-летний водитель автобуса "Electron" насмерть сбил 35-летнего мужчину.

От полученных в результате травм пешеход скончался на месте происшествия.

Фото Нацполиции с места ДТП:

Погибший посвятил жизнь борьбе с преступностью

Во Львовской областной прокуратуре сообщили, что в результате наезда автобуса погиб их работник Святослав Проць. Он посвятил работе в органах прокуратуры 11 лет жизни.



Святослав Проць / фото Львовской облпрокуратуры

Для нас всех ты всегда был искренним, радушным, добрым и надежным другом. Ты был светлым человеком с большим и добрым сердцем. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, его смерть – это невосполнимая потеря для нас всех. Память о Святославе навсегда останется в наших сердцах,

– сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что благодаря упорному труду Святослава Проця были разоблачены и привлечены к ответственности сотни преступников. Без мужа и отца осталась жена и маленькая дочь.

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