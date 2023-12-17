Смертельное ДТП произошло 16 декабря на трассе Киев – Чоп в селе Сможе Стрыйского района. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ужасающей аварии.

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В ДТП погибли военнослужащие

Около 14:30 в субботу, 16 декабря, на трассе Киев – Чоп произошло ДТП. В селе Сможе столкнулись фура Volvo и легковушка Ford Focus на военных номерах. Известно, что за рулем легковушки находился военнослужащий из Харькова.

К сожалению, в результате аварии погибли 4 человека, среди которых военнослужащие - полковник, подполковник и солдат Государственной специальной службы транспорта. Как сообщили в полиции, погиб водитель легковушки, а также все трое пассажиров – двое мужчин и женщина.

По предварительным данным, авария произошла во время совершения легковушкой обгона. В настоящее время устанавливаются все данные смертельного ДТП. В Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф добавили, что все жертвы аварии погибли на месте еще до приезда скорой. Водитель грузовика пострадал – у него острая реакция на стресс. Он получил помощь на месте и отказался от госпитализации.

Впоследствии в Государственной специальной службе транспорта, входящей в систему Минобороны, сообщили, что во время аварии во Львовской области погибли ее работники. Известно, что ДТП произошло во время рабочей командировки.

Непоправимая потеря для Государственной специальной службы транспорта… 16 декабря около 14.30 во время рабочей командировки во Львовской области в результате ДТП погиб заместитель Председателя Администрации Госспецтрансслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья

– говорится в сообщении.



Полковник Виктор Жигунов, погибший в аварии / Фото Госспецслужба транспорта

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким и родным погибших. Светлая память

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