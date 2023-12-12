Известно, что они волонтерили в общественной организации "Я спасен". В тот трагический день они должны были отвезти подарки на Рождество для детей в поселке Русская Лозовая, что под Харьковом.

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Супруги ждали ребенка

По имеющейся информации, ДТП произошло на Окружной дороге под Харьковом. Помощник начальника Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области Вячеслав Марков отметил, что Артур и Дарья эвакуировали из опасных мест сотни семей с 24 февраля 2022 года, пишет издание "Думка".

По его словам, супруги активно занималось доставкой гуманитарки с первых дней полномасштабного вторжения. Он добавил, что Артур и Дарья ожидали ребенка.

Завтра (11 декабря – 24 Канал) в 7 утра Артур также планировал выезжать на эвакуацию в Купянск. Артуру было всего 27 лет, а Дарье 23. Они так нежно любили друг друга и ждали ребенка. Искренне сочувствую родителям погибших,

– отметил он.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП на Харьковщине, на Окружной дороге Харькова 10 декабря столкнулись два гражданских автомобиля – Skoda Fabia и Hyundai Elantra. В результате этого два человека погибли на месте аварии, а еще двое – травмировались.

В результате ДТП 27-летний водитель Hyundai Elantra и его 23-летняя жена погибли на месте. 37-летнего водителя и 34-летнего пассажира Skoda Fabia госпитализировали в больницу,

– сообщили в полиции.



Артур и Дарья Виноградовы ждали ребенка / Фото Save Ukraine

Директор организации Save Ukraine и бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба посвятил Артуру сообщение в телеграме. Он написал, что с начала полномасштабного вторжения 27-летний мужчина волонтерил и отвечал за эвакуацию на Купянском направлении.

Если Артур видел, что люди уезжали в одних тапочках или старых кроссовках, всегда вел их на склад и находил там новую пару обуви. Дарья все время была рядом со своим мужем. Она взяла на себя задачу по регистрации эвакуированных, записывала данные на своем ноутбуке,

– отметил он.

Николай Кулеба добавил, что у Артура было очень большое и доброе сердце. По его словам, ребята вспоминают, что молодые супруги планировали усыновить одного эвакуированного малыша, оставшегося без родителей.

Как написал Кулеба, Артур и Дарья поженились в августе 2022 года. А 11 декабря он должен был выехать в Купянск на эвакуацию.