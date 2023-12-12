Відомо, що вони волонтерили у громадській організації "Я врятований". Того трагічного дня вони мали відвезти подарунки на Різдво для дітлахів у селищі Руська Лозова, що під Харковом.

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Подружжя чекало на дитину

За наявною інформацією, ДТП сталася на Окружній дорозі під Харковом. Помічник начальника Головного управління Нацполіції України у Харківській області В'ячеслав Марков зазначив, що Артур і Дарина евакуювали з небезпечних місць сотні родин з 24 лютого 2022 року, пише видання "Думка".

За його словами, подружжя активно займалося доставкою гуманітарки з перших днів повномасштабного вторгнення. Він додав, що Артур і Дарина очікували на дитину.

Завтра (11 грудня – 24 Канал) о 7-й ранку Артур також планував виїжджати на евакуацію до Куп'янська. Артуру було лише 27 років, а Дарині 23. Вони так ніжно кохали одне одного й чекали на дитину. Щиро співчуваю батькам загиблих,

– зазначив він.

Як повідомили у пресслужбі ГУНП на Харківщині, на Окружній дорозі Харкова 10 грудня зіткнулися два цивільні автомобілі – Skoda Fabia та Hyundai Elantra. Внаслідок цього двоє людей загинули на місці аварії, а ще двоє – травмувалися.

Внаслідок ДТП 27-річний водій Hyundai Elantra та його 23-річна дружина загинули на місці. 37-річного водія та 34-річного пасажира Skoda Fabia госпіталізували до лікарні,

– повідомили у поліції.



Артур і Дарина Виноградови чекали на дитину / Фото Save Ukraine

Директор організації Save Ukraine та колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба присвятив Артурові допис у телеграмі. Він написав, що від початку повномасштабного вторгнення 27-річний чоловік волонтерив і відповідав за евакуацію на Куп'янському напрямку.

Якщо Артур бачив, що люди виїжджали в одних капцях чи старих кросівках, завжди вів їх на склад і знаходив там нову пару взуття. Дарина увесь час була поруч зі своїм чоловіком. Вона взяла на себе завдання з реєстрації евакуйованих, записувала дані на своєму ноутбуці,

– зазначив він.

Микола Кулеба додав, що в Артура було дуже велике та добре серце. За його словами, хлопці згадують, що молоде подружжя планувало всиновити одного евакуйованого малюка, котрий залишився без батьків.

Як написав Кулеба, Артур і Дарина одружилися у серпні 2022 року. А 11 грудня він мав виїхати до Куп'янська на евакуацію.