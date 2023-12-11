Серед жертв аварії також і боєць Інтернаціонального легіону. Він приїхав захищати нашу державу від російського агресора на фронті.

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Боєць інтернаціонального легіону загинув у ДТП

Речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська зазначила, що за кермом автівки був боєць Інтернаціонального легіону родом зі Швеції. Внаслідок аварії він загинув.

Поліціянтка також розповіла, що, за попередніми даними, водій автівки не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Внаслідок зіткнення автомобіль перекинувся.

Крім того, в автівці також перебував і пасажир – громадянин Австралії, який зазнав тілесних ушкоджень. В одному з медичних закладів Дніпра повідомили журналістам, що наразі австралієць перебуває у лікарні.

Старчевська наголосила, що поліція вже розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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