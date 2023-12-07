Наразі достеменно невідомо, чи є внаслідок аварії постраждалі. Водночас рух автодорогою відновили через 2 години після перекриття.

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У напрямку Києва перекривали рух транспорту

У патрульній поліції Києва зазначили, що ДТП сталася на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський, на Бориспільському шосе. На кадрах, які опублікували правоохоронці можна побачити, що внаслідок аварії постраждала вантажівка, яка заблокувала майже всю дорогу до української столиці.

У зв'язку з ДТП, рух транспорту в напрямку міста Києва перекритий,

– зазначили поліціянти.



На Бориспільському шосе сталася ДТП / Фото патрульної поліції Києва

Правоохоронці також просили водіїв, які планували рухатися дорогою М-03 врахувати інформацію про перекриття руху транспорту. Зокрема, там попросили планувати маршрути до Києва іншими автошляхами.

Уже о 20:28 у патрульній поліції Києва повідомили, що рух Бориспільським шосе відновили. У якому стані наразі перебувають водії транспортних засобів і що стало причиною ДТП, поліціянти нічого не сказали.



Внаслідок аварії у напрямку Києва перекривали рух транспорту / Фото патрульної поліції Києва

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