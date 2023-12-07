В настоящее время неизвестно, есть ли в результате аварии пострадавшие. В то же время движение по автодороге возобновили через 2 часа после перекрытия.
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В направлении Киева перекрывали движение транспорта
В патрульной полиции Киева отметили, что ДТП произошло на автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский, на Бориспольском шоссе. На кадрах, опубликованными правоохранителями, можно увидеть, что в результате аварии пострадал грузовик, который заблокировал почти всю дорогу в украинскую столицу.
В связи с ДТП движение транспорта в направлении города Киева перекрыто,
– отметили полицейские.
На Бориспольском шоссе произошло ДТП / Фото патрульной полиции Киева
Правоохранители также просили водителей, которые планировали двигаться по дороге М-03 учесть информацию о перекрытии движения транспорта. В частности, там попросили планировать маршруты в Киев по другим автодорогам.
Уже в 20:28 в патрульной полиции Киева сообщили, что движение по Бориспольскому шоссе возобновили. В каком состоянии находятся водители транспортных средств и что стало причиной ДТП, полицейские ничего не сказали.
В результате аварии в направлении Киева перекрывали движение транспорта / Фото патрульной полиции Киева
Аварии в Киеве и области: последние новости
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