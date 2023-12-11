Среди жертв аварии также боец Интернационального легиона. Он приехал защищать наше государство от российского агрессора на фронте.

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Боец интернационального легиона погиб в ДТП

Представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская отметила, что за рулем автомобиля был боец Интернационального легиона родом из Швеции. В результате аварии он погиб.

Полицейская также рассказала, что, по предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в отбойник. В результате столкновения автомобиль перекинулся.

Кроме того, в автомобиле также находился и пассажир – гражданин Австралии, который получил телесные повреждения. В одном из медицинских учреждений Днепра сообщили журналистам, что в настоящее время австралиец находится в больнице.

Старчевская подчеркнула, что полиция уже начала уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее масштабная авария произошла в Днепре