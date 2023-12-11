Среди жертв аварии также боец Интернационального легиона. Он приехал защищать наше государство от российского агрессора на фронте.
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Боец интернационального легиона погиб в ДТП
Представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская отметила, что за рулем автомобиля был боец Интернационального легиона родом из Швеции. В результате аварии он погиб.
Полицейская также рассказала, что, по предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в отбойник. В результате столкновения автомобиль перекинулся.
Кроме того, в автомобиле также находился и пассажир – гражданин Австралии, который получил телесные повреждения. В одном из медицинских учреждений Днепра сообщили журналистам, что в настоящее время австралиец находится в больнице.
Старчевская подчеркнула, что полиция уже начала уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Ранее масштабная авария произошла в Днепре
- В Днепре ночью 17 сентября произошло масштабное ДТП. Там два автомобиля столкнулись на проспекте Богдана Хмельницкого в городе.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Это была работница АЗС "ОККО", которая получила телесные повреждения, а ее саму госпитализировала скорая.
- По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo при изменении направления движения не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Toyota. Другой автомобиль двигался в попутном направлении.
- Масштабная авария также произошла вблизи Киева на Бориспольском шоссе. В результате правоохранители должны были перекрывать движение для автомобилей.
- В результате ДТП пострадал грузовик, который заблокировал почти всю дорогу в украинскую столицу. Правоохранители просили водителей, которые планировали двигаться по дороге М-03, учесть информацию о перекрытии движения транспорта. Однако уже через 2 часа движение для автомобильного транспорта по этому пути восстановили, информация о пострадавших – отсутствует.