Правоохоронці повідомили чоловіку підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення.

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Танці на льоді та наїзд

Повідомляється, що ввечері поліцейські під час служби побачили на легковику правопорушника, який проігнорував знак обов’язкової зупинки перед залізницею. Патрульні ввімкнули маячки та через гучномовець закликали особу припинити рух.

Водій автомобіля не відреагував на вимогу поліції та продовжив рух. Через неуважність автомобіль втікача занесло і транспортний засіб повернувся на 360 градусів. Це призвело до часткової зупинки. Поліціянти оперативно підбігли до водія, подаючи команди вийти з автомобіля.

Поліцейські намагались затримати водія, один з правоохоронців блокуючи рух, став перед легковиком, але кермувальник здійснив наїзд на працівника поліції, який впав на капот й таким чином продовжив рух,

– повідомили правоохоронці.

Патрульні зазначили, що зловмисник після цього виїхав на автодорогу "Київ-Одеса" та проїхав близько 3 кілометрів. Спільно з місцевими жителями поліції вдалося зупинити водія. В організмі зловмисника виявили 1,04 проміле алкоголю.

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