Існує не так багато питань, щодо яких в парламентської монобільшості та опозиції не виникає розбіжностей під час голосувань. Так, лише завдяки злагодженій роботі всього парламенту у вересні 2023 року наші обранці провалили правку №371 за негайне відкриття декларацій. Хоч це їх і не врятувало, оскільки потім була петиція українського народу, вето Зеленського і повторне голосування, – однак журналісти, як відомо, пам'ятають усе.

24 Канал вже писав про те, що в деклараціях "Слуг народу", які хотіли приховувати звітність до кінця воєнного стану. Водночас в цьому матеріалі читайте, що задекларували представники депутатських фракцій та груп, які не є частиною так званої монокоаліції. Спойлер: такі обранці подають документи до НАЗК ще більш неохоче, ніж "Слуги".

Коли влада та опозиція співає в унісон

Слід згадати, що поправка №371 за негайне відкриття декларацій набрала всього 199 з 226 необхідних голосів. Проголосували "за":

117 представників монобільшості;

82 нардепи з інших фракцій та груп.

Водночас або голосували "проти", або "утримались", або були відсутні чи не голосували – тобто долучились до провалу ключової поправки:

118 "Слуг народу";

87 опозиціонерів.

Тобто можна підсумувати, що голоси, аби дотягнути до 226, мали обидві парламентські сили: влада та опозиція. Чому не дотягнули? Запитання риторичне.

А от що добре вдається нашим обранцям тягнути – так це час. Станом на 8 січня 2024 року лише 12 з 87 (13,79%) представників опозиції, які провалили поправку, подали декларації за 2022-ий, воєнний рік до НАЗК. У них є час до 31 січня, аби це зробити, однак сама тенденція дуже показова та заслуговує уваги. До речі, у "Слуг" станом на 03.01.2024 ситуація була дещо кращою – 19 зі 118 (16,1%).

Хто провалив поправку і тягне резину

"Голос" та "Європейська солідарність" були фракціями, які найбільше у відсотковому співвідношенні віддали голосів "за" поправку №371 – понад 80% складу їхніх політичних сил натиснули на зелені кнопки. Інші нардепи були відсутні на засіданні, і жоден з них станом на 08.01.2023 не подав декларації за 2022 рік. Це такі обранці:

від "Голосу" (3): Василенко Леся Володимирівна, Костенко Роман Васильович, Піпа Наталія Романівна;

Василенко Леся Володимирівна, Костенко Роман Васильович, Піпа Наталія Романівна; від "ЄС" (5): Зінкевич Яна Вадимівна, Князевич Руслан Петрович, Никорак Ірина Петрівна, Чийгоз Ахтем Зейтуллайович, Южаніна Ніна Петрівна.

Слід сказати, що лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, хоч і голосував "за" відкриття декларацій, однак станом на цей час ще не подав звітність за 2022 рік.

Також пасе задніх – "Батьківщина". По-перше, ця фракція у відсотковому співвідношенні дала чи не найменше голосів "за" ключову поправку (21%). І поки жоден депутат з цієї політсили, який чи то не голосував, чи то був відсутній, НЕ подав звітність. Йдеться про таких 19 нардепів:

Бондарєв Костянтин Анатолійович; Власенко Сергій Володимирович; Волинець Михайло Якович; Данілов Віталій Богданович; Кожем'якін Андрій Анатолійович; Крулько Іван Іванович; Мейдич Олег Леонідович; Цимбалюк Михайло Михайлович; Абдуллін Олександр Рафкатович; Дубіль Валерій Олександрович; Івченко Вадим Євгенович; Кабаченко Володимир Вікторович; Лабунська Анжеліка Вікторівна; Немиря Григорій Михайлович; Ніколаєнко Андрій Іванович; Пузійчук Андрій Вікторович; Тарута Сергій Олексійович; Тимошенко Юлія Володимирівна; Шкрум Альона Іванівна.

Перевершити "Батьківщину" в поганому значенні цього слова під час голосування за 371 правку змогла лише група "Відновлення України" – всього 6% обранців натиснули на зелені кнопки. Однак з поданими деклараціями у них краща ситуація: 4 з 16 нардепів, на яких ми акцентуємо, подали звітність за 2022 рік (це справжній рекорд – рівно четверта частина). Разом з тим не поспішають цього робити такі обранці:

Лукашев Олександр Анатолійович; Ковальов Олександр Іванович; Воронько Олег Євгенійович; Єфімов Максим Вікторович; Ісаєнко Дмитро Валерійович; Мороз Володимир Вікторович; Приходько Наталія Ігорівна; Славицька Антоніна Керимівна; Столар Вадим Михайлович; Фельдман Олександр Борисович; Шевченко Євгеній Володимирович; Яковенко Євген Геннадійович.

Депутатські склади груп "Довіра" та "За майбутнє" у відсотковому співвідношенні дали 39% і 47% голосів "за". Водночас всього по два депутати від цих сил подали декларації. Не зробили цього:

Від "Довіри" (9 нардепів): Вацак Геннадій Анатолійович, Іванчук Андрій Володимирович, Вельможний Сергій Анатолійович, Горват Роберт Іванович, Кіт Андрій Богданович, Кулініч Олег Іванович, Лунченко Валерій Валерійович, Сухов Олександр Сергійович, Шахов Сергій Володимирович;

Вацак Геннадій Анатолійович, Іванчук Андрій Володимирович, Вельможний Сергій Анатолійович, Горват Роберт Іванович, Кіт Андрій Богданович, Кулініч Олег Іванович, Лунченко Валерій Валерійович, Сухов Олександр Сергійович, Шахов Сергій Володимирович; Від "За майбутнє" (7 обранців): Дубневич Ярослав Васильович, Івахів Степан Петрович, Лабазюк Сергій Петрович, Молоток Ігор Федорович, Рудик Сергій Ярославович, Урбанський Анатолій Ігорович, Шаповалов Юрій Анатолійович.

З фракції "Платформа за життя та мир" (колишньої ОПЗЖ) 68% під час голосування за поправку натиснули зелені кнопку. Не зробили цього і поки ще не подали декларації за 2022 рік такі 6 нардепів:

Льовочкін Сергій Володимирович; Мамка Григорій Миколайович; Німченко Василь Іванович; Пономарьов Олександр Сергійович; Суркіс Григорій Михайлович; Чорний Віктор Іванович.

Також до вашої уваги список позафракційників, які долучились до провалення ключової поправки та тягнуть з поданням звітності:

Гриб Вікторія Олександрівна; Магера Сергій Васильович; Магомедов Муса Сергоєвич; Дубінський Олександр Анатолійович; Кіссе Антон Іванович; Разумков Дмитро Олександрович; Шпенов Дмитро Юрійович; Яценко Антон Володимирович; Буймістер Людмила Анатоліївна; Гунько Анатолій Григорович; Іванісов Роман Валерійович; Мінько Сергій Анатолійович; Соха Роман Васильович; Тищенко Микола Миколайович.

Що все-таки задекларували нардепи

Насамперед ось список тих 12 обранців, які не бояться гніву народу, не люблять зволікати та за декілька тижнів до кінцевого терміну подали декларації:

Савчук Оксана Василівна (позафракційна);

Стефанчук Руслан Олексійович (позафракційний);

Христенко Федір Володимирович (позафракційна);

Павленко Юрій Олексійович (ПЗЖТМ);

Приходько Борис Вікторович ("Довіра");

Поляк Владіслав Миколайович ("Довіра");

Бурміч Анатолій Петрович ("Відновлення України");

Гнатенко Валерій Сергійович ("Відновлення України");

Кісільов Ігор Петрович ("Відновлення України");

Юрченко Олександр Миколайович ("Відновлення України");

Герега Олександр Володимирович ("За Майбутнє");

Палиця Ігор Петрович ("За Майбутнє").

Цікаво було заглянути у декларацію колишнього ОПЗЖ-шника Христенка Федора Володимировича. Журналісти повідомляли, що перед початком повномасштабного вторгнення, 14 лютого 2022 року, обранець від забороненої партії виїхав за кордон. Власне, він не просто не був на голосуванні у вересні, він взагалі – не в Україні весь цей час.

Водночас у декларації за 2022 рік політик вказав, що разом зі сім'єю проживає з 19 лютого у Польщі в орендованій квартирі, що має площу у 173 квадратних метри. Ще більш важливо, що у цій звітності, як і в попередніх, Христенко зазначив: має квартиру в Москві, площею у 176 квадратних метрів, та три паркомісця у столиці ворожої держави.

Зверніть увагу! Після початку великої війни Христенка разом з Медведчуком, Рабіновичем та іншими нардепами виключили з фракції ОПЗЖ. Однак він досі має мандат як позафракційник і відмовлятися від нього, очевидно, не збирається, хоч і не був на жодному засіданні. За словами спікера Стефанчука, вигнати прогульника з Верховної Ради неможливо, однак йому уже перестали виплачувати заробітну плату.

Ще цікавіша історія з іншим колишнім ОПЗЖ-ником Павленком Юрієм Олексійовичем, який входить до складу фракції "Платформа за життя та мир". Двоюрідна сестра обранця, співачка Марія Бурмака заявляла, що Павленко пішов воювати на фронт та у такий спосіб "виправляє помилки минулого".

Разом з тим у декларації Павленка за 2022 рік йдеться, що на початку квітня його дружина з трьома дітьми почала жити у квартирі, що розташована в Італії. У соцмережах нардеп інколи перепощує дописи 130 батальйону територіальної оборони, однак його світлин у військовій формі нам знайти не вдалось.



Артистка Бурмака з двоюрідним братом-нардепом Павленком у 2017 році / Фото з фейсбук-сторінки "ОПЗЖ. Житомир"

А от нардеп від "Довіри" Приходько Борис Вікторович після початку широкомасштабної війни здійснив декілька операцій купівлі-продажу цінних паперів на суму в щонайменше 28 мільйонів гривень. Відзначимо, що на відміну від певних своїх колег, декларується Приходько дуже активно. Окрім щорічної звітності за 2022 рік, він також подав 57 декларацій про зміни в майновому стані за 2022 і 2023 роки.

Цікаво! Рекордсменом за кількістю поданих декларацій серед нардепів, що провалили голосування за правку №371, є Суркіс Григорій Михайлович. За 2022 – 2023 роки він подав загалом 102 документи про зміни в майновому стані. У них йдеться здебільшого про виплату процентів від ряду фірм, а також витрати на охоронну службу. Однак з поданням щорічної звітності колишній член ОПЗЖ тягне час.

Член групи "За майбутнє" Герега Олександр Володимирович у деклараціях за 2021 та 2022 роки зазначав, що має з дружиною Галиною посвідку на довгострокове проживання в Іспанії. Пресслужба обранця у коментарі журналістам запевнила, що документ він отримав ще у 2007 році.

У розслідуванні "Схем" щодо Гереги йдеться: співвласник мережі "Епіцентр" і його дружина від початку вторгнення до травня 2023 року провели за кордоном загалом 209 днів. Також, відповідно до декларації, в подружжя є в Іспанії житловий будинок, площею 455 квадратних метрів, вартістю у близько 3 мільйонів гривень, а також інші статки у розмірі понад 90 мільйонів гривень.

У колеги Гереги по депутатській групі, Палиці Ігоря Петровича, дещо скромніші цифри у звітності. В одній з декларацій про зміни в майновому стані він вказав, що 20.12.2023 отримав 5 мільйонів гривень дивідендів від ТОВ "ЛУК ПОІНТ".

Обранець є кінцевим бенефіціаром цієї компанії, що має статутний капітал у розмірі 14 мільйонів гривень. Відповідно до даних YouControl, "ЛУК ПОІНТ" заснували восени 2021 року, основним її видом діяльності є функціонування атракціонів та тематичних парків.

Логічний висновок і чергова обіцянка

Бути в опозиції дуже зручно: менше уваги від ЗМІ, не так багато очікувань від народу і більше можливостей для критиканства, за допомогою якого можна набивати політичні бали. Проте "менше" не означає "нічого", до того ж у будь-якій демократичній державі опозиція на рівні з владою відіграє ключову роль в ухвалені важливих рішень, і відповідальність за ці рішення має бути розподілена справедливо.

Інформація щодо декларування і голосування, яку ми подали в цьому матеріалі, безперечно, не має пройти повз увагою громадськості. Вона є цікавою, але, очевидно, ще цікавішим буде вивчення декларації народних депутатів після 31 січня 2024 року – дати, до якої подати звітність потрібно обов'язково.

Ми обіцяємо продовжувати слідкувати за вмістом декларацій українських парламентарів з абсолютно усіх фракцій та груп, які тільки є у Верховній Раді. Крім того, ми уже готуємо матеріал на основі поданої звітності одного з нардепів панівної партії, яка заслуговує окремого висвітлення. Про кого йдеться, дізнаєтесь згодом. Головне – читайте 24 Канал.