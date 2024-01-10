Существует не так много вопросов, по которым у парламентского монобольшинства и оппозиции не возникает разногласий во время голосований. Так, только благодаря слаженной работе всего парламента в сентябре 2023 года наши избранники провалили правку №371 за немедленное открытие деклараций. Хотя это их и не спасло, поскольку потом была петиция украинского народа, вето Зеленского и повторное голосование, – однако журналисты, как известно, помнят все.

24 Канал уже писал о том, что в декларациях "Слуг народа", которые хотели скрывать отчетность до конца военного положения. В то же время в этом материале читайте, что задекларировали представители депутатских фракций и групп, которые не являются частью так называемой монокоалиции. Спойлер: такие избранники подают документы в НАПК еще более неохотно, чем "Слуги".

Когда власть и оппозиция поют в унисон

Следует вспомнить, что поправка №371 за немедленное открытие деклараций набрала всего 199 из 226 необходимых голосов. Проголосовали "за":

117 представителей монобольшинства;

82 нардепа из других фракций и групп.

В то же время либо голосовали "против", либо "воздержались", либо отсутствовали или не голосовали – то есть присоединились к провалу ключевой поправки:

118 "Слуг народа";

87 оппозиционеров.

То есть можно подытожить, что голоса, чтобы дотянуть до 226, имели обе парламентские силы: власть и оппозиция. Почему не дотянули? Вопрос риторический.

А вот что хорошо удается нашим избранникам тянуть – так это время. По состоянию на 8 января 2024 года только 12 из 87 (13,79%) представителей оппозиции, которые провалили поправку, подали декларации за 2022-й, военный год в НАПК. У них есть время до 31 января, чтобы это сделать, однако сама тенденция очень показательна и заслуживает внимания. Кстати, у "Слуг" по состоянию на 03.01.2024 ситуация была несколько лучше – 19 из 118 (16,1%).

Кто провалил поправку и тянет резину

"Голос" и "Европейская солидарность" были фракциями, которые больше всего в процентном соотношении отдали голосов "за" поправку №371 – более 80% состава их политических сил нажали на зеленые кнопки. Другие нардепы отсутствовали на заседании, и ни один из них по состоянию на 08.01.2023 не подал декларации за 2022 год. Это такие избранники:

от "Голоса" (3): Василенко Леся Владимировна, Костенко Роман Васильевич, Пипа Наталья Романовна;

Василенко Леся Владимировна, Костенко Роман Васильевич, Пипа Наталья Романовна; от "ЕС" (5): Зинкевич Яна Вадимовна, Князевич Руслан Петрович, Никорак Ирина Петровна, Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич, Южанина Нина Петровна.

Следует сказать, что лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, хоть и голосовал "за" открытие деклараций, однако по состоянию на это время еще не подал отчетность за 2022 год.

Также отстает – "Батькивщина". Во-первых, эта фракция в процентном соотношении дала едва ли не меньше всего голосов "за" ключевую поправку (21%). И пока ни один депутат из этой политсилы, который то ли не голосовал, то ли отсутствовал, НЕ подал отчетность. Речь идет о таких 19 нардепах:

Бондарев Константин Анатольевич; Власенко Сергей Владимирович; Волынец Михаил Яковлевич; Данилов Виталий Богданович; Кожемякин Андрей Анатольевич; Крулько Иван Иванович; Мейдич Олег Леонидович; Цымбалюк Михаил Михайлович; Абдуллин Александр Рафкатович; Дубиль Валерий Александрович; Ивченко Вадим Евгеньевич; Кабаченко Владимир Викторович; Лабунская Анжелика Викторовна; Нэмыря Григорий Михайлович; Николаенко Андрей Иванович; Пузийчук Андрей Викторович; Тарута Сергей Алексеевич; Тимошенко Юлия Владимировна; Шкрум Алена Ивановна.

Превзойти "Батькивщину" в плохом смысле этого слова во время голосования за 371 правку смогла лишь группа "Восстановление Украины" – всего 6% избранников нажали на зеленые кнопки. Однако с поданными декларациями у них лучше ситуация: 4 из 16 нардепов, на которых мы акцентируем внимание, подали отчетность за 2022 год (это настоящий рекорд – ровно четвертая часть). Вместе с тем не спешат этого делать такие избранники:

Лукашев Александр Анатольевич; Ковалев Александр Иванович; Воронько Олег Евгеньевич; Ефимов Максим Викторович; Исаенко Дмитрий Валерьевич; Мороз Владимир Викторович; Приходько Наталья Игоревна; Славицкая Антонина Керимовна; Столар Вадим Михайлович; Фельдман Александр Борисович; Шевченко Евгений Владимирович; Яковенко Евгений Геннадиевич.

Депутатские составы групп "Доверие" и "За майбутнє" в процентном соотношении дали 39% и 47% голосов "за". В то же время всего по два депутата от этих сил подали декларации. Не сделали этого:

От "Доверия" (9 нардепов): Вацак Геннадий Анатольевич, Иванчук Андрей Владимирович, Вельможный Сергей Анатольевич, Горват Роберт Иванович, Кит Андрей Богданович, Кулинич Олег Иванович, Лунченко Валерий Валерьевич, Сухов Александр Сергеевич, Шахов Сергей Владимирович;

Вацак Геннадий Анатольевич, Иванчук Андрей Владимирович, Вельможный Сергей Анатольевич, Горват Роберт Иванович, Кит Андрей Богданович, Кулинич Олег Иванович, Лунченко Валерий Валерьевич, Сухов Александр Сергеевич, Шахов Сергей Владимирович; От "За майбутнє" (7 избранников): Дубневич Ярослав Васильевич, Ивахив Степан Петрович, Лабазюк Сергей Петрович, Молоток Игорь Федорович, Рудык Сергей Ярославович, Урбанский Анатолий Игоревич, Шаповалов Юрий Анатольевич.

Из фракции "Платформа за жизнь и мир" (бывшей ОПЗЖ) 68% во время голосования за поправку нажали зеленую кнопку. Не сделали этого и пока еще не подали декларации за 2022 год такие 6 нардепов:

Левочкин Сергей Владимирович; Мамка Григорий Николаевич; Нимченко Василий Иванович; Пономарев Александр Сергеевич; Суркис Григорий Михайлович; Черный Виктор Иванович.

Также вашему вниманию список внефракционщиков, которые присоединились к провалу ключевой поправки и тянут с подачей отчетности:

Гриб Виктория Александровна; Магера Сергей Васильевич; Магомедов Муса Сергоевич; Дубинский Александр Анатольевич; Киссе Антон Иванович; Разумков Дмитрий Александрович; Шпенов Дмитрий Юрьевич; Яценко Антон Владимирович; Буймистер Людмила Анатольевна; Гунько Анатолий Григорьевич; Иванисов Роман Валерьевич; Минько Сергей Анатольевич; Соха Роман Васильевич; Тищенко Николай Николаевич.

Что же задекларировали нардепы

Прежде всего вот список тех 12 избранников, которые не боятся гнева народа, не любят медлить и за несколько недель до конечного срока подали декларации:

Савчук Оксана Васильевна (внефракционная);

Стефанчук Руслан Алексеевич (внефракционный);

Христенко Федор Владимирович (внефракционная);

Павленко Юрий Алексеевич (ПЗЖТМ);

Приходько Борис Викторович ("Доверие");

Поляк Владислав Николаевич ("Доверие");

Бурмич Анатолий Петрович ("Восстановление Украины");

Гнатенко Валерий Сергеевич ("Восстановление Украины");

Кисилев Игорь Петрович ("Восстановление Украины");

Юрченко Александр Николаевич ("Восстановление Украины");

Герега Александр Владимирович ("За майбутнє");

Палиця Игорь Петрович ("За майбутнє").

Интересно было заглянуть в декларацию бывшего ОПЗЖ-шника Христенко Федора Владимировича. Журналисты сообщали, что перед началом полномасштабного вторжения, 14 февраля 2022 года, избранник от запрещенной партии выехал за границу. Собственно, он не просто не был на голосовании в сентябре, он вообще – не в Украине все это время.

В то же время в декларации за 2022 год политик указал, что вместе с семьей проживает с 19 февраля в Польше в арендованной квартире, площадью 173 квадратных метра. Еще более важно, что в этой отчетности, как и в предыдущих, Христенко отметил: имеет квартиру в Москве, площадью 176 квадратных метров, и три паркоместа в столице вражеского государства.

Обратите внимание! После начала большой войны Христенко вместе с Медведчуком, Рабиновичем и другими нардепами исключили из фракции ОПЗЖ. Однако он до сих пор имеет мандат как внефракционный и отказываться от него, очевидно, не собирается, хотя и не был ни на одном заседании. По словам спикера Стефанчука, выгнать прогульщика из Верховной Рады невозможно, однако ему уже перестали выплачивать заработную плату.

Еще интереснее история с другим бывшим ОПЗЖ-ником Павленко Юрием Алексеевичем, который входит в состав фракции "Платформа за жизнь и мир". Двоюродная сестра избранника, певица Мария Бурмака заявляла, что Павленко пошел воевать на фронт и таким образом "исправляет ошибки прошлого".

Вместе с тем в декларации Павленко за 2022 год говорится, что в начале апреля его жена с тремя детьми начала жить в квартире, расположенной в Италии. В соцсетях нардеп иногда делает репосты публикаций 130 батальона территориальной обороны, однако его фотографий в военной форме нам найти не удалось.



Артистка Бурмака с двоюродным братом-нардепом Павленко в 2017 году / Фото из фейсбук-страницы "ОПЗЖ. Житомир"

А вот нардеп от "Доверия" Приходько Борис Викторович после начала широкомасштабной войны совершил несколько операций купли-продажи ценных бумаг на сумму в не менее 28 миллионов гривен. Отметим, что в отличие от некоторых своих коллег, декларируется Приходько очень активно. Кроме ежегодной отчетности за 2022 год, он также подал 57 деклараций об изменениях в имущественном состоянии за 2022 и 2023 годы.

Любопытно! Рекордсменом по количеству поданных деклараций среди нардепов, проваливших голосование за правку №371, является Суркис Григорий Михайлович. За 2022 – 2023 годы он подал всего 102 документа об изменениях в имущественном состоянии. В них говорится в основном о выплате процентов от ряда фирм, а также расходы на охранную службу. Однако с подачей ежегодной отчетности бывший член ОПЗЖ тянет время.

Член группы "За майбутнє" Герега Александр Владимирович в декларациях за 2021 и 2022 годы отмечал, что имеет с женой Галиной вид на долгосрочное проживание в Испании. Пресс-служба избранника в комментарии журналистам заверила, что он получил документ еще в 2007 году.

В расследовании "Схем" по Гереге говорится: совладелец сети "Эпицентр" и его жена с начала вторжения до мая 2023 года провели за границей всего 209 дней. Также, согласно декларации, у супругов есть в Испании жилой дом, площадью 455 квадратных метра, стоимостью около 3 миллионов гривен, а также другое состояние в размере более 90 миллионов гривен.

У коллеги Гереги по депутатской группе, Палицы Игоря Петровича, немного скромнее цифры в отчетности. В одной из деклараций об изменениях в имущественном состоянии он указал, что 20.12.2023 получил 5 миллионов гривен дивидендов от ООО "ЛУК ПОІНТ".

Избранник является конечным бенефициаром этой компании, которая имеет уставный капитал в размере 14 миллионов гривен. Согласно данным YouControl, "ЛУК ПОІНТ" основали осенью 2021 года, основным ее видом деятельности является функционирование аттракционов и тематических парков.

Логический вывод и очередное обещание

Быть в оппозиции очень удобно: меньше внимания от СМИ, не так много ожиданий от народа и больше возможностей для критиканства, с помощью которого можно набивать политические баллы. Однако "меньше" не означает "ничего", к тому же в любом демократическом государстве оппозиция наравне с властью играет ключевую роль в принятии важных решений, и ответственность за эти решения должна быть распределена справедливо.

Информация о декларировании и голосовании, которую мы подали в этом материале, бесспорно, не должна пройти мимо внимания общественности. Она интересна, но, очевидно, еще интереснее будет изучение декларации народных депутатов после 31 января 2024 года – даты, до которой подать отчетность нужно обязательно.

Мы обещаем продолжать следить за содержанием деклараций украинских парламентариев из абсолютно всех фракций и групп, которые только есть в Верховной Раде. Кроме того, мы уже готовим материал на основе представленной отчетности одного из нардепов правящей партии, которая заслуживает отдельного освещения. О ком идет речь, узнаете позже. Главное – читайте 24 Канал.