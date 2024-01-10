Существует не так много вопросов, по которым у парламентского монобольшинства и оппозиции не возникает разногласий во время голосований. Так, только благодаря слаженной работе всего парламента в сентябре 2023 года наши избранники провалили правку №371 за немедленное открытие деклараций. Хотя это их и не спасло, поскольку потом была петиция украинского народа, вето Зеленского и повторное голосование, – однако журналисты, как известно, помнят все.
24 Канал уже писал о том, что в декларациях "Слуг народа", которые хотели скрывать отчетность до конца военного положения. В то же время в этом материале читайте, что задекларировали представители депутатских фракций и групп, которые не являются частью так называемой монокоалиции. Спойлер: такие избранники подают документы в НАПК еще более неохотно, чем "Слуги".
Когда власть и оппозиция поют в унисон
Следует вспомнить, что поправка №371 за немедленное открытие деклараций набрала всего 199 из 226 необходимых голосов. Проголосовали "за":
- 117 представителей монобольшинства;
- 82 нардепа из других фракций и групп.
В то же время либо голосовали "против", либо "воздержались", либо отсутствовали или не голосовали – то есть присоединились к провалу ключевой поправки:
- 118 "Слуг народа";
- 87 оппозиционеров.
А вот что хорошо удается нашим избранникам тянуть – так это время. По состоянию на 8 января 2024 года только 12 из 87 (13,79%) представителей оппозиции, которые провалили поправку, подали декларации за 2022-й, военный год в НАПК. У них есть время до 31 января, чтобы это сделать, однако сама тенденция очень показательна и заслуживает внимания. Кстати, у "Слуг" по состоянию на 03.01.2024 ситуация была несколько лучше – 19 из 118 (16,1%).
Кто провалил поправку и тянет резину
"Голос" и "Европейская солидарность" были фракциями, которые больше всего в процентном соотношении отдали голосов "за" поправку №371 – более 80% состава их политических сил нажали на зеленые кнопки. Другие нардепы отсутствовали на заседании, и ни один из них по состоянию на 08.01.2023 не подал декларации за 2022 год. Это такие избранники:
- от "Голоса" (3): Василенко Леся Владимировна, Костенко Роман Васильевич, Пипа Наталья Романовна;
- от "ЕС" (5): Зинкевич Яна Вадимовна, Князевич Руслан Петрович, Никорак Ирина Петровна, Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич, Южанина Нина Петровна.
Следует сказать, что лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, хоть и голосовал "за" открытие деклараций, однако по состоянию на это время еще не подал отчетность за 2022 год.
Также отстает – "Батькивщина". Во-первых, эта фракция в процентном соотношении дала едва ли не меньше всего голосов "за" ключевую поправку (21%). И пока ни один депутат из этой политсилы, который то ли не голосовал, то ли отсутствовал, НЕ подал отчетность. Речь идет о таких 19 нардепах:
- Бондарев Константин Анатольевич;
- Власенко Сергей Владимирович;
- Волынец Михаил Яковлевич;
- Данилов Виталий Богданович;
- Кожемякин Андрей Анатольевич;
- Крулько Иван Иванович;
- Мейдич Олег Леонидович;
- Цымбалюк Михаил Михайлович;
- Абдуллин Александр Рафкатович;
- Дубиль Валерий Александрович;
- Ивченко Вадим Евгеньевич;
- Кабаченко Владимир Викторович;
- Лабунская Анжелика Викторовна;
- Нэмыря Григорий Михайлович;
- Николаенко Андрей Иванович;
- Пузийчук Андрей Викторович;
- Тарута Сергей Алексеевич;
- Тимошенко Юлия Владимировна;
- Шкрум Алена Ивановна.
Превзойти "Батькивщину" в плохом смысле этого слова во время голосования за 371 правку смогла лишь группа "Восстановление Украины" – всего 6% избранников нажали на зеленые кнопки. Однако с поданными декларациями у них лучше ситуация: 4 из 16 нардепов, на которых мы акцентируем внимание, подали отчетность за 2022 год (это настоящий рекорд – ровно четвертая часть). Вместе с тем не спешат этого делать такие избранники:
- Лукашев Александр Анатольевич;
- Ковалев Александр Иванович;
- Воронько Олег Евгеньевич;
- Ефимов Максим Викторович;
- Исаенко Дмитрий Валерьевич;
- Мороз Владимир Викторович;
- Приходько Наталья Игоревна;
- Славицкая Антонина Керимовна;
- Столар Вадим Михайлович;
- Фельдман Александр Борисович;
- Шевченко Евгений Владимирович;
- Яковенко Евгений Геннадиевич.
Депутатские составы групп "Доверие" и "За майбутнє" в процентном соотношении дали 39% и 47% голосов "за". В то же время всего по два депутата от этих сил подали декларации. Не сделали этого:
- От "Доверия" (9 нардепов): Вацак Геннадий Анатольевич, Иванчук Андрей Владимирович, Вельможный Сергей Анатольевич, Горват Роберт Иванович, Кит Андрей Богданович, Кулинич Олег Иванович, Лунченко Валерий Валерьевич, Сухов Александр Сергеевич, Шахов Сергей Владимирович;
- От "За майбутнє" (7 избранников): Дубневич Ярослав Васильевич, Ивахив Степан Петрович, Лабазюк Сергей Петрович, Молоток Игорь Федорович, Рудык Сергей Ярославович, Урбанский Анатолий Игоревич, Шаповалов Юрий Анатольевич.
Из фракции "Платформа за жизнь и мир" (бывшей ОПЗЖ) 68% во время голосования за поправку нажали зеленую кнопку. Не сделали этого и пока еще не подали декларации за 2022 год такие 6 нардепов:
- Левочкин Сергей Владимирович;
- Мамка Григорий Николаевич;
- Нимченко Василий Иванович;
- Пономарев Александр Сергеевич;
- Суркис Григорий Михайлович;
- Черный Виктор Иванович.
Также вашему вниманию список внефракционщиков, которые присоединились к провалу ключевой поправки и тянут с подачей отчетности:
- Гриб Виктория Александровна;
- Магера Сергей Васильевич;
- Магомедов Муса Сергоевич;
- Дубинский Александр Анатольевич;
- Киссе Антон Иванович;
- Разумков Дмитрий Александрович;
- Шпенов Дмитрий Юрьевич;
- Яценко Антон Владимирович;
- Буймистер Людмила Анатольевна;
- Гунько Анатолий Григорьевич;
- Иванисов Роман Валерьевич;
- Минько Сергей Анатольевич;
- Соха Роман Васильевич;
- Тищенко Николай Николаевич.
Что же задекларировали нардепы
Прежде всего вот список тех 12 избранников, которые не боятся гнева народа, не любят медлить и за несколько недель до конечного срока подали декларации:
- Савчук Оксана Васильевна (внефракционная);
- Стефанчук Руслан Алексеевич (внефракционный);
- Христенко Федор Владимирович (внефракционная);
- Павленко Юрий Алексеевич (ПЗЖТМ);
- Приходько Борис Викторович ("Доверие");
- Поляк Владислав Николаевич ("Доверие");
- Бурмич Анатолий Петрович ("Восстановление Украины");
- Гнатенко Валерий Сергеевич ("Восстановление Украины");
- Кисилев Игорь Петрович ("Восстановление Украины");
- Юрченко Александр Николаевич ("Восстановление Украины");
- Герега Александр Владимирович ("За майбутнє");
- Палиця Игорь Петрович ("За майбутнє").
Интересно было заглянуть в декларацию бывшего ОПЗЖ-шника Христенко Федора Владимировича. Журналисты сообщали, что перед началом полномасштабного вторжения, 14 февраля 2022 года, избранник от запрещенной партии выехал за границу. Собственно, он не просто не был на голосовании в сентябре, он вообще – не в Украине все это время.
В то же время в декларации за 2022 год политик указал, что вместе с семьей проживает с 19 февраля в Польше в арендованной квартире, площадью 173 квадратных метра. Еще более важно, что в этой отчетности, как и в предыдущих, Христенко отметил: имеет квартиру в Москве, площадью 176 квадратных метров, и три паркоместа в столице вражеского государства.
Еще интереснее история с другим бывшим ОПЗЖ-ником Павленко Юрием Алексеевичем, который входит в состав фракции "Платформа за жизнь и мир". Двоюродная сестра избранника, певица Мария Бурмака заявляла, что Павленко пошел воевать на фронт и таким образом "исправляет ошибки прошлого".
Вместе с тем в декларации Павленко за 2022 год говорится, что в начале апреля его жена с тремя детьми начала жить в квартире, расположенной в Италии. В соцсетях нардеп иногда делает репосты публикаций 130 батальона территориальной обороны, однако его фотографий в военной форме нам найти не удалось.
Артистка Бурмака с двоюродным братом-нардепом Павленко в 2017 году / Фото из фейсбук-страницы "ОПЗЖ. Житомир"
А вот нардеп от "Доверия" Приходько Борис Викторович после начала широкомасштабной войны совершил несколько операций купли-продажи ценных бумаг на сумму в не менее 28 миллионов гривен. Отметим, что в отличие от некоторых своих коллег, декларируется Приходько очень активно. Кроме ежегодной отчетности за 2022 год, он также подал 57 деклараций об изменениях в имущественном состоянии за 2022 и 2023 годы.
Член группы "За майбутнє" Герега Александр Владимирович в декларациях за 2021 и 2022 годы отмечал, что имеет с женой Галиной вид на долгосрочное проживание в Испании. Пресс-служба избранника в комментарии журналистам заверила, что он получил документ еще в 2007 году.
В расследовании "Схем" по Гереге говорится: совладелец сети "Эпицентр" и его жена с начала вторжения до мая 2023 года провели за границей всего 209 дней. Также, согласно декларации, у супругов есть в Испании жилой дом, площадью 455 квадратных метра, стоимостью около 3 миллионов гривен, а также другое состояние в размере более 90 миллионов гривен.
У коллеги Гереги по депутатской группе, Палицы Игоря Петровича, немного скромнее цифры в отчетности. В одной из деклараций об изменениях в имущественном состоянии он указал, что 20.12.2023 получил 5 миллионов гривен дивидендов от ООО "ЛУК ПОІНТ".
Избранник является конечным бенефициаром этой компании, которая имеет уставный капитал в размере 14 миллионов гривен. Согласно данным YouControl, "ЛУК ПОІНТ" основали осенью 2021 года, основным ее видом деятельности является функционирование аттракционов и тематических парков.
Логический вывод и очередное обещание
Быть в оппозиции очень удобно: меньше внимания от СМИ, не так много ожиданий от народа и больше возможностей для критиканства, с помощью которого можно набивать политические баллы. Однако "меньше" не означает "ничего", к тому же в любом демократическом государстве оппозиция наравне с властью играет ключевую роль в принятии важных решений, и ответственность за эти решения должна быть распределена справедливо.
Информация о декларировании и голосовании, которую мы подали в этом материале, бесспорно, не должна пройти мимо внимания общественности. Она интересна, но, очевидно, еще интереснее будет изучение декларации народных депутатов после 31 января 2024 года – даты, до которой подать отчетность нужно обязательно.