31 января 2024 года – конечный срок, до которого нардепы должны подать декларации за 2021-й и, самое главное, 2022-й, военный год. Не трудно догадаться, что отчитываются перед народом парламентарии не очень охотно и до конца медлят, чтобы как можно дольше скрывать от общественности то, что в каждой демократической стране должно быть прозрачным.

Чего только стоят баталии вокруг законопроекта о е-декларировании, которые разворачивались осенью 23-го года. Благодаря общественной огласке и ультимативному вето Зеленского наши избранники все-таки приняли во внимание содержание зловещей для них правки №371. Благодаря ей декларации должны были бы стать публичными немедленно, но во время второго чтения депутаты провалили голосование за эту правку: "за" было всего 199 из 226 необходимых голосов.

В этом материале 24 Канал решил проанализировать, чего боялись 118 депутатов монобольшинства, которые либо "воздержались", либо были "против", либо не голосовали за соответствующую инициативу. Что скрывают их декларации за период после начала большой войны, которые они так упорно не хотели открывать?

Постновогоднее напоминание: "Декларируемся!"

Реестр деклараций от НАПК стал публичным 10 декабря 2023 года. По состоянию на 3 января уже 2024 года всего трое из 18 "Слуг народа", которые "воздержались" во время голосования за правку №371, подали свои декларации. Вот список тех 15, кто до сих пор тянет резину и голосовали, нажимая на желтую кнопку:

Бунин Сергей Валерьевич; Гетманцев Даниил Александрович; Диденко Юлия Александровна; Драбовский Анатолий Григорьевич; Загоруйко Алина Леонидовна; Калаур Иван Романович; Колесник Анна Сергеевна; Мазурашу Георгий Георгиевич; Березин Максим Юрьевич; Божик Валерий Иванович; Брагар Евгений Вадимович; Локтионова Наталья Валентиновна; Петруняк Евгений Васильевич; Савченко Ольга Станиславовна; Стрихарский Андрей Петрович.

Обратите внимание! Всего два голоса были "против" этой правки: один – от нынешнего "Слуги" Микиши Дмитрия Сергеевича, второй – от его уже бывшего коллеги по фракции Тищенко Николая Николаевича. Как ни странно, эти два избранника по состоянию на 03.01.2024 не подали ежегодные декларации за 2022 год. Кстати, напомним, что Тищенко был единственным из всех нардепов, кто голосовал против законопроекта о е-декларировании в целом. Объяснял это тем, что якобы боится за свою безопасность.

Стратегию – просто не нажимать ни одну из кнопок – выбрали 99 представителей монобольшинства. Очевидно, среди них были и те, которые не могли выполнять свою работу по объективным причинам. Но факт остается фактом: из-за них, тратя время на бюрократию, надо было переголосовать во второй раз за эту законодательную инициативу.

И произошло это, как мы отмечали уже, не без помощи президента и сознательной общественности, которая создавала соответствующую петицию на сайте главы государства. Итак, всего 16 из 99 депутатов "Слуг", о которых мы говорим, подали ежегодную декларацию за 2022 год. Вот список тех 83, которые ждут с моря погоды:

Арсенюк Олег Алексеевич; Бабий Роман Вячеславович; Беленюк Жан Венсанович; Божков Александр Валерьевич; Бондаренко Олег Владимирович; Бородин Владислав Валерьевич; Бужанский Максим Аркадьевич; Войцеховский Виталий Александрович; Гайду Александр Васильевич; Галушко Николай Леонидович; Гринчук Оксана Анатольевна; Грищенко Татьяна Николаевна; Гузенко Максим Васильевич; Дануца Александр Анатольевич; Дмитриева Оксана Александровна; Дубнов Артем Васильевич; Жмеренецкий Алексей Сергеевич; Заблоцкий Марьян Богданович; Забуранная Леся Валентиновна; Задорожный Николай Николаевич; Зуев Максим Сергеевич; Ионушас Сергей Константинович; Кабанов Александр Евгеньевич; Камельчук Юрий Александрович; Касай Геннадий Александрович; Кисель Юрий Григорьевич; Ковалев Артем Владимирович; Козак Владимир Васильевич; Колев Олег Викторович; Колюх Валерий Викторович; Копыленко Александр Любимович; Кормышкина Ирина Валерьевна; Короленко-Усова Валентина Юрьевна; Кострийчук Сергей Владимирович; Костюк Дмитрий Сергеевич; Крейденко Владимир Викторович; Криворучкина Елена Владимировна; Кузбит Юрий Михайлович; Кузнецов Алексей Александрович; Кузьминых Сергей Владимирович; Культенко Артем Валерьевич; Кунаев Артем Юрьевич; Куницкий Александр Олегович; Лис Елена Георгиевна; Литвиненко Сергей Анатольевич; Личман Анна Васильевна; Любота Дмитрий Валерьевич; Ляшенко Анастасия Алексеевна; Марусяк Олег Романович; Марченко Людмила Ивановна; Михайлюк Галина Олеговна; Молчан Алексей Васильевич; Мокан Василий Иванович; Мотовиловец Андрей Викторович; Мурдий Игорь Юрьевич; Наталуха Дмитрий Андреевич; Негулевский Игорь Петрович; Нестеренко Кирилл Александрович; Никитина Марина Викторовна; Новиков Михаил Николаевич; Остапенко Анатолий Дмитриевич; Пасичный Александр Станиславович; Пуртова Анна Анатольевна; Пушкаренко Арсений Михайлович; Рублев Вячеслав Владимирович; Руденко Ольга Сергеевна; Солодуха Ольга Валерьевна; Северин Сергей Сергеевич; Стернийчук Валерий Александрович; Струневич Вадим Олегович; Сушко Павел Николаевич; Тарарин Николай Александрович; Тарасов Олег Сергеевич; Тистык Ростислав Ярославович; Ткаченко Александр Михайлович; Чернявский Степан Николаевич; Черный Дмитрий Сергеевич; Швачко Антон Алексеевич; Шол Маргарита Витальевна; Шпак Любовь Александровна; Яковлева Нелли Ильинична; Янченко Галина Игоревна; Ясько Елизавета Алексеевна.

Путем несложных математических расчетов можно подытожить, что из 118 представителей монобольшинства, которые провалили голосование за правку №371, всего чуть более 16% по состоянию на 03.01.2024 подали декларации в НАПК за военный, 2022 год. В то же время почти 84% – этого не сделали.

Так что все-таки скрывало монобольшинство

Вот имена тех 19 "Слуг народа", которые зря время не теряли, и после проваленной ключевой правки все-таки исправились, сделали выводы и отдали информацию о своем состоянии на жертву украинскому народу:

Заславский Юрий Иванович; Здебский Юрий Викторович; Неклюдов Владлен Михайлович; Арахамия Давид Георгиевич; Ватрас Владимир Антонович; Герасименко Игорь Леонидович; Воробей Александр Сергеевич; Дирдин Максим Евгеньевич; Дунда Олег Андреевич; Каптелов Роман Владимирович; Касай Константин Иванович; Копанчук Елена Евгеньевна; Литвинов Александр Николаевич; Марчук Игорь Петрович; Прощук Эдуард Петрович; Репина Элла Анатольевна; Салийчук Александр Вячеславович; Федиенко Александр Павлович; Яцик Юлия Григорьевна.

Среди такого широкого спектра имен сразу привлекает внимание Арахамия Давид Георгиевич, глава фракции "Слуг", который 5 сентября 2023 года в своем телеграм-канале писал:

"Я уже подал декларации, не дожидаясь закона, по старым (более жестким) правилам", – а когда все-таки реестр стал публичным, то оказалось, что он подал ежегодную отчетность за 2022 год на 10 дней позже – то есть 15 сентября 2023 года.



Арахамия 5 сентября 2023 года написал, что уже подал декларацию / Скриншот сделан 24 Каналом



На самом деле Арахамия подал ежегодную декларацию за 2022 год только 15 сентября 2023 года / Скриншот сделан 24 Каналом

Но это не самое главное, более важно, что же написал в декларации Арахамия.

На счетах нардепа в банках Украины хранится 1,3 миллиона гривен и 20 тысяч долларов. Банковские вклады супруги составляют: 234 тысячи гривен и 21 тысячу долларов.

Наличными избранник хранит 650 тысяч долларов и 100 тысяч евро, а жена – 2,7 миллиона гривен, 250 тысяч долларов и 100 тысяч евро.

С 28 декабря 2022 года Виктория Арахамия арендует у разных физических лиц легковые автомобили: AUDI Q-4 E-TRON и MERCEDES-BENZ V300D. Важно, что оба они 2021 года выпуска.

Согласно документу, жена нардепа Виктория за 2022 год благодаря предпринимательской деятельности получила 1 677 170 гривен дохода. Это в 2 раза больше, чем в 2021 году. Тогда избранница нардепа от предпринимательской деятельности получила 752 225 гривен.

Справедливости ради следует сказать, что не только бизнес жены Арахамии улучшил цифровые показатели. Жена депутата Неклюдова Владлена Михайловича, по интересному совпадению, также Виктория в военном 2022 году интенсивно занималась предпринимательством. Так, за 2022 год ей удалось заработать почти 5 миллионов гривен, а за 2021 год – всего 980 тысяч. Безумный рост дохода в 5 раз не может не вызывать любопытство.

Добавим, что в 28.07.2022 супруги начали арендовать квартиру в Киеве, площадью в 116,1 м2. Нам удалось установить с помощью открытых данных, что это жилье расположено в одном из самых элитных и центральных ЖК столицы, а именно – "Новопечерские Липки".

А вот у депутата Заславского Юрия Ивановича наличные сбережения в долларах увеличились всего на 3,3% – с 90 декларируемых тысяч долларов в 2021 году до 93 тысяч долларов в 2022 году. Кроме того, избранник по итогам военного года задекларировал то, что у него было в 2021 году: 400 тысяч гривен и 50 тысяч евро наличными, а также аптеку с медицинскими кабинетами за почти 3 миллиона гривен и площадью 748,4 м2 (дата приобретения собственности – 22.09.2021).

Здебский Юрий Викторович в декларации за 2022 год указал, что 09.02.2022, перед вторжением, приобрел земельный участок под Киевом, площадью в 20 тысяч м 2 , а 01.02.2022 – автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150, 2020 года выпуска.

в декларации за 2022 год указал, что 09.02.2022, перед вторжением, приобрел земельный участок под Киевом, площадью в 20 тысяч м , а 01.02.2022 – автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150, 2020 года выпуска. Ватрас Владимир Антонович отметил, что его жена Иванна 04.08.2022 купила жилой дом за 1,2 миллиона гривен, а также 27.10.2022 приобрела право собственности на 50% жилого дома за 2,4 миллиона. В то же время от предпринимательства она заработала 2 763 000 гривен.

отметил, что его жена Иванна 04.08.2022 купила жилой дом за 1,2 миллиона гривен, а также 27.10.2022 приобрела право собственности на 50% жилого дома за 2,4 миллиона. В то же время от предпринимательства она заработала 2 763 000 гривен. Герасименко Игорь Леонидович 03.10.2022 получил право собственности на земельный участок, площадью в 34 тысячи м 2 , а также с 01.06.2022 начал арендовать столичный офис, площадью в 107 м 2 .

03.10.2022 получил право собственности на земельный участок, площадью в 34 тысячи м , а также с 01.06.2022 начал арендовать столичный офис, площадью в 107 м . Горобец Александр Сергеевич 06.10.22 начал арендовать квартиру в Киеве, площадью 79,8 м2.

Отдельно следует упомянуть об автопарке, который задекларировал Касай Константин Иванович. Он указал, что его сын в 2022 году стал владельцем Nissan Leaf в 2018 году за 405 тысяч гривен. Также за год войны семейство Касаев обжилось на:

новый автомобиль BMW M760LI за 3,5 миллиона гривен;

микроавтобус Volkswagen Multivan за 1,3 миллиона гривен;

два автомобиля Fiat Nuovo Doblo 2016 года по 25,6 тысячи;

грузовик Renault Magnum 440 2006 года за 19,2 тысячи;

экскаватор-погрузчик JCB 3CX 2017 за 162 тысячи;

три прицепа в целом на 45 тысяч гривен.

Такие депутаты, как Максим Дырдин, Олег Дунда, Роман Каптелов, Александр Литвинов, Эдуард Прощук, Александр Федиенко, Юлия Яцык, хотя и подали отчетность, однако, откровенно, деталей, за которые мог бы зацепиться глаз, – мы там не обнаружили.

А вот декларация Копанчук Елены Евгеньевны интересна тем, что согласно ей 28 февраля 2022 года ее дочь получила право на временное убежище в Германии. Собственно, спровадила за границу нардеп не только свою несовершеннолетнюю дочь, но и 22-летнего сына Дмитрия. Он имел мандат депутата в горсовете Рудках на Львовщине, однако сложил его после скандала, вызванного его выездом из Украины с помощью системы "Шлях". Об этом писали расследователи еще летом 2023 года.

Марчук Игорь Петрович , кроме ежегодной декларации за 2022 год, как добропорядочный политик, всего 2022 – 2023 годы подал еще и 12 деклараций об изменениях в имущественном состоянии. В них речь идет в основном о получении дохода в виде дивидендов от ряда компаний. Общая сумма – 3,7 миллиона гривен.

, кроме ежегодной декларации за 2022 год, как добропорядочный политик, всего 2022 – 2023 годы подал еще и 12 деклараций об изменениях в имущественном состоянии. В них речь идет в основном о получении дохода в виде дивидендов от ряда компаний. Общая сумма – 3,7 миллиона гривен. Репина Элла Анатольевна указала, что ее муж в августе и сентябре 2022 года получил право на 100% долей в строительной компании "А-ПРО-ГРУП", а также в фирме "ПЕРША ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ", которая добывает полезные ископаемые.

указала, что ее муж в августе и сентябре 2022 года получил право на 100% долей в строительной компании "А-ПРО-ГРУП", а также в фирме "ПЕРША ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ", которая добывает полезные ископаемые. Салийчук Александр Вячеславович в 2022 году осуществил куплю-продажу транспортного средства и начал снимать недвижимое имущество. И в декларации об изменениях в имущественном состоянии за этот же год он отмечал, что получил доход в размере 1,4 миллиона гривен от отчуждения движимого имущества

Долгожданные итоги и АНОНС

Если выражаться метафорически, то Верховная Рада – это главный музей Украины, а депутаты – не просто драгоценные экспонаты, а основное достояние любознательного украинского народа, который не готов замалчивать многочисленные вопросы, которые его беспокоят.

Очевидно, из перечисленных в этом материале квартир, автомобилей и сумм средств есть действительно честно заработанные нашими избранниками состояния. Однако депутатство – это прежде всего об открытости перед общественностью и выработке привычки к тому, что каждый твой шаг будут обсуждать: нравится это тебе или – нет. И, если все-таки, "нет" – то выход простой: сложить мандат.

К сожалению, широкомасштабная война частично скрыла народных избранников из публичной плоскости. В частности, попасть в главный законодательный орган государства рядовому журналисту пока нельзя. Однако определенные шаги в возвращение к открытости уже сделаны: открытие реестра деклараций – один из них.

На анализе отчетности монобольшинства 24 Канал останавливаться не собирается. Мы анонсируем вторую часть этого материала, где расскажем о содержании деклараций из других фракций, объединений и групп, которые хотели держать секрет о своем имуществе до конца войны, провалив голосование за зловещую правку №371.