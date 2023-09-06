Этот законопроект имеет номер 9534 и в общей сложности его поддержало 329 парламентов. А вот за одну из самых главных поправок с номером 371 проголосовало всего 199 нардепов, потому она не была принята. А значит, госслужащие все еще имеют право не делать публичными декларации для широкой общественности.
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В этом материале 24 Канала узнайте, как голосовали народные избранники. В частности, поименные списки членов фракций и групп , которые "воздержались" были "против" или просто не голосовали за законопроект.
Кто провалил голосование за открытое е-декларирование
"Слуга народа"
Фракция "Слуги народа" дала 117 голосов "за" правку с номером 371. Против был только нардеп-гречкосий из Харьковщины Микиша Дмитрий Сергеевич. А вот "воздержались" такие избранники:
- Бунин Сергей Валерьевич;
- Гетманцев Даниил Александрович;
- Диденко Юлия Александровна;
- Драбовский Анатолий Григорьевич;
- Загоруйко Алина Леонидовна;
- Заславский Юрий Иванович;
- Здебский Юрий Викторович;
- Калаур Иван Романович;
- Колесник Анна Сергеевна;
- Мазурашу Георгию Георгиевичу;
- Неклюдов Владлен Михайлович;
- Березин Максим Юрьевич;
- Божик Валерий Иванович;
- Брагар Евгений Вадимович;
- Локтионова Наталья Валентиновна;
- Петруняк Евгений Васильевич;
- Савченко Ольга Станиславовна;
- Стрихарский Андрей Петрович.
В то же время не присутствовали на заседании или просто не проголосовали такие нардепы от "Слуг":
- Арахамия Давид Георгиевич;
- Арсенюк Олег Алексеевич;
- Бабий Роман Вячеславович;
- Беленюк Жан Венсанович;
- Божков Александр Валерьевич;
- Бондаренко Олег Владимирович;
- Бородин Владислав Валерьевич;
- Бужанский Максим Аркадьевич;
- Ватрас Владимир Антонович;
- Войцеховский Виталий Александрович;
- Гайду Александр Васильевич;
- Галушко Николай Леонидович;
- Герасименко Игорь Леонидович;
- Воробей Александр Сергеевич;
- Гринчук Оксана Анатольевна;
- Грищенко Татьяна Николаевна;
- Гузенко Максим Васильевич;
- Дануца Александр Анатольевич;
- Дирдин Максим Евгеньевич;
- Дмитриева Оксана Александровна;
- Дубнов Артём Васильевич;
- Дунда Олег Андреевич;
- Жмеренецкий Алексей Сергеевич;
- Заблоцкий Марьян Богданович;
- Забуранная Леся Валентиновна;
- Задорожный Николай Николаевич;
- Зуев Максим Сергеевич;
- Ионушас Сергей Константинович;
- Кабанов Александр Евгеньевич;
- Камельчук Юрий Александрович;
- Каптелов Роман Владимирович;
- Касай Геннадий Александрович;
- Касай Константин Иванович;
- Кисель Юрий Григорьевич;
- Ковалев Артем Владимирович;
- Казак Владимир Васильевич;
- Колев Олег Викторович;
- Колюх Валерий Викторович;
- Копанчук Елена Евгеньевна;
- Копыленко Александр Любимович;
- Кормышкина Ирина Валерьевна;
- Короленко-Усова Валентина Юрьевна;
- Кострийчук Сергей Владимирович;
- Костюк Дмитрий Сергеевич;
- Крейденко Владимир Викторович;
- Криворучкина Елена Владимировна;
- Кубит Юрий Михайлович;
- Кузнецов Алексей Александрович;
- Кузьминых Сергей Владимирович;
- Культенко Артем Валерьевич;
- Кунаев Артем Юрьевич;
- Куницкий Александр Олегович;
- Лис Елена Георгиевна;
- Литвиненко Сергей Анатольевич;
- Литвинов Александр Николаевич;
- Личман Анна Васильевна;
- Любота Дмитрий Валерьевич;
- Ляшенко Анастасия Алексеевна;
- Марусяк Олег Романович;
- Марченко Людмила Ивановна;
- Марчук Игорь Петрович;
- Михайлюк Галина Олеговна;
- Молчан Алексей Васильевич;
- Мокан Василий Иванович;
- Мотовиловец Андрей Викторович;
- Мурдий Игорь Юрьевич;
- Наталуха Дмитрий Андреевич;
- Негулевский Игорь Петрович;
- Нестеренко Кирилл Александрович;
- Никитина Марина Викторовна;
- Новиков Михаил Николаевич;
- Остапенко Анатолий Дмитриевич;
- Пасечный Александр Станиславович;
- Прощук Эдуард Петрович;
- Пуртова Анна Анатольевна;
- Пушкаренко Арсений Михайлович;
- Репина Элла Анатольевна;
- Рублев Вячеслав Владимирович;
- Руденко Ольга Сергеевна;
- Солодуха Ольга Валерьевна;
- Салийчук Александр Вячеславович;
- Северин Сергей Сергеевич;
- Стернийчук Валерий Александрович;
- Струневич Вадим Олегович;
- Сушко Павел Николаевич;
- Тарарин Николай Александрович;
- Тарасов Олег Сергеевич;
- Тистик Ростислав Ярославович;
- Ткаченко Александр Михайлович;
- Федиенко Александр Павлович;
- Чернявский Степан Николаевич;
- Черный Дмитрий Сергеевич;
- Швачко Антон Алексеевич;
- Шол Маргарита Витальевна;
- Скворец Любовь Александровна;
- Яковлева Нелли Ильинична;
- Янченко Галина Игоревна;
- Ясько Елизавета Алексеевна;
- Яцик Юлия Григорьевна.
"Европейская Солидарность"
Большинство членов фракции "Европейская Солидарность" поддержали соответствующую правку. Политическая сила дала "за" нее 22 голоса. Отсутствовали следующие 5 народных избранников:
- Зинкевич Яна Вадимовна;
- Князевич Руслан Петрович;
- Никорак Ирина Петровна;
- Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич;
- Южанина Нина Петровна.
"Батькивщина"
Всего 5 нардепов от "Батькивщины" нажали на зеленые кнопки. Не голосовали или отсутствовали следующие избранники:
- Абдуллин Александр Рафкатович;
- Бондарев Константин Анатольевич;
- Власенко Сергей Владимирович;
- Волынец Михаил Яковлевич;
- Данилов Виталий Богданович;
- Дубиль Валерий Александрович;
- Ивченко Вадим Евгеньевич;
- Кабаченко Владимир Викторович;
- Кожемякин Андрей Анатольевич;
- Крулько Иван Иванович;
- Лабунская Анжелика Викторовна;
- Мейдич Олег Леонидович;
- Немыря Григорий Михайлович;
- Николаенко Андрей Иванович;
- Пузийчук Андрей Викторович;
- Тарута Сергей Алексеевич;
- Тимошенко Юлия Владимировна;
- Цымбалюк Михаил Михайлович;
- Шкрум Алена Ивановна.
Внефракционные
Из 24 внефракционных парламентариев "за" было 7, "против" – один Тищенко, а "воздержались" – 3:
- Гриб Виктория Александровна;
- Магера Сергей Васильевич;
- Магомедов Муса Сергоевич.
Не были или не голосовали:
- Буймистер Людмила Анатольевна;
- Гунько Анатолий Григорьевич;
- Дубинский Александр Анатольевич;
- Иванисов Роман Валерьевич;
- Киссе Антон Иванович;
- Минько Сергей Анатольевич;
- Разумков Дмитрий Александрович;
- Савчук Оксана Васильевна;
- Соха Роман Васильевич
- Стефанчук Руслан Алексеевич;
- Христенко Федор Владимирович;
- Шпенов Дмитрий Юрьевич;
- Яценко Антон Владимирович.
"Платформа за жизнь и мир"
Поддержали правку 15 нардепов, не голосовали или отсутствовали следующие:
- Левочкин Сергей Владимирович;
- Мамка Григорий Николаевич;
- Нимченко Василий Иванович;
- Павленко Юрий Алексеевич;
- Пономарев Александр Сергеевич;
- Суркис Григорий Михайлович;
- Черный Виктор Иванович.
"Голос"
От фракции "Голос" было 17 голосов "за", не присутствовали следующие 3 нардепа:
- Василенко Леся Владимировна;
- Костенко Роман Васильевич;
- Пипа Наталья Романовна.
"Доверие"
Депутатская группа "Доверие" дала 7 голосов "за" правку. "Удержались" 3 нардепа:
- Вацак Геннадий Анатольевич;
- Иванчук Андрей Владимирович;
- Приходько Борис Викторович.
Не голосовали или не присутствовали – 8 избранников:
- вельможный Сергей Анатольевич;
- Горват Роберт Иванович;
- Кот Андрей Богданович;
- Кулинич Олег Иванович;
- Лунченко Валерий Валерьевич;
- Поляк Владислав Николаевич;
- Сухов Александр Сергеевич;
- Шахов Сергей Владимирович.
"Восстановление Украины"
Всего один нардеп от депутатской группы "Восстановление Украины" был "за". Вместе с тем "воздержались" – 4:
- Бурмич Анатолий Петрович;
- Гнатенко Валерий Сергеевич;
- Лукашев Александр Анатольевич;
- Ковалев Александр Иванович.
Отсутствовали или не голосовали:
- Воронько Олег Евгеньевич;
- Ефимов Максим Викторович;
- Исаенко Дмитрий Валерьевич;
- Кисилев Игорь Петрович;
- Мороз Владимир Викторович;
- Приходько Наталья Игоревна;
- Славицкая Антонина Керимовна;
- Столар Вадим Михайлович;
- Фельдман Александр Борисович;
- Шевченко Евгений Владимирович;
- Юрченко Александр Николаевич;
- Яковенко Евгений Геннадиевич.
"За будущее"
Депутатская группа "Партия "За будущее" 8 голосами поддержала правку. Воздержался только Герега Александр Владимирович, а отсутствовали или не голосовали такие избранники:
- Дубневич Ярослав Васильевич;
- Ивахов Степан Петрович;
- Лабазюк Сергей Петрович;
- Молоток Игорь Федорович;
- Палка Игорь Петрович;
- Рудык Сергей Ярославович;
- Урбанский Анатолий Игоревич;
- Шаповалов Юрий Анатольевич.
Инфографика: итог
Движение "Честно" обнародовал инфографику, на которой видно в соотношении, как та ли партия голосовала за поправку с номером 371.
Как фракции и группы голосовали за открытое электронное декларирование / Картинка руху "Честно"
Однако подчеркнем, что соответствующий законопроект по состоянию на 6 сентября еще не подписан президентом. Общественность требует у Зеленского наложить на него вето.
А вот глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не устает повторять, что:
- через год автоматически весь реестр будет открыт, как и раньше.
- в законопроекте предусмотрена норма, согласно которой декларант может добровольно открыть свою декларацию для всех людей, а не только для определенных органов.
По словам Арахамии, он и руководство парламента первыми подадут в НАПК просьбы об открытии деклараций для широкого сообщества. Однако заметим, что нардеп не присутствовал при голосовании за соответствующую правку.