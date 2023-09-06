Этот законопроект имеет номер 9534 и в общей сложности его поддержало 329 парламентов. А вот за одну из самых главных поправок с номером 371 проголосовало всего 199 нардепов, потому она не была принята. А значит, госслужащие все еще имеют право не делать публичными декларации для широкой общественности.

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В этом материале 24 Канала узнайте, как голосовали народные избранники. В частности, поименные списки членов фракций и групп , которые "воздержались" были "против" или просто не голосовали за законопроект.

Кто провалил голосование за открытое е-декларирование

"Слуга народа"

Фракция "Слуги народа" дала 117 голосов "за" правку с номером 371. Против был только нардеп-гречкосий из Харьковщины Микиша Дмитрий Сергеевич. А вот "воздержались" такие избранники:

Бунин Сергей Валерьевич; Гетманцев Даниил Александрович; Диденко Юлия Александровна; Драбовский Анатолий Григорьевич; Загоруйко Алина Леонидовна; Заславский Юрий Иванович; Здебский Юрий Викторович; Калаур Иван Романович; Колесник Анна Сергеевна; Мазурашу Георгию Георгиевичу; Неклюдов Владлен Михайлович; Березин Максим Юрьевич; Божик Валерий Иванович; Брагар Евгений Вадимович; Локтионова Наталья Валентиновна; Петруняк Евгений Васильевич; Савченко Ольга Станиславовна; Стрихарский Андрей Петрович.

В то же время не присутствовали на заседании или просто не проголосовали такие нардепы от "Слуг":

Арахамия Давид Георгиевич; Арсенюк Олег Алексеевич; Бабий Роман Вячеславович; Беленюк Жан Венсанович; Божков Александр Валерьевич; Бондаренко Олег Владимирович; Бородин Владислав Валерьевич; Бужанский Максим Аркадьевич; Ватрас Владимир Антонович; Войцеховский Виталий Александрович; Гайду Александр Васильевич; Галушко Николай Леонидович; Герасименко Игорь Леонидович; Воробей Александр Сергеевич; Гринчук Оксана Анатольевна; Грищенко Татьяна Николаевна; Гузенко Максим Васильевич; Дануца Александр Анатольевич; Дирдин Максим Евгеньевич; Дмитриева Оксана Александровна; Дубнов Артём Васильевич; Дунда Олег Андреевич; Жмеренецкий Алексей Сергеевич; Заблоцкий Марьян Богданович; Забуранная Леся Валентиновна; Задорожный Николай Николаевич; Зуев Максим Сергеевич; Ионушас Сергей Константинович; Кабанов Александр Евгеньевич; Камельчук Юрий Александрович; Каптелов Роман Владимирович; Касай Геннадий Александрович; Касай Константин Иванович; Кисель Юрий Григорьевич; Ковалев Артем Владимирович; Казак Владимир Васильевич; Колев Олег Викторович; Колюх Валерий Викторович; Копанчук Елена Евгеньевна; Копыленко Александр Любимович; Кормышкина Ирина Валерьевна; Короленко-Усова Валентина Юрьевна; Кострийчук Сергей Владимирович; Костюк Дмитрий Сергеевич; Крейденко Владимир Викторович; Криворучкина Елена Владимировна; Кубит Юрий Михайлович; Кузнецов Алексей Александрович; Кузьминых Сергей Владимирович; Культенко Артем Валерьевич; Кунаев Артем Юрьевич; Куницкий Александр Олегович; Лис Елена Георгиевна; Литвиненко Сергей Анатольевич; Литвинов Александр Николаевич; Личман Анна Васильевна; Любота Дмитрий Валерьевич; Ляшенко Анастасия Алексеевна; Марусяк Олег Романович; Марченко Людмила Ивановна; Марчук Игорь Петрович; Михайлюк Галина Олеговна; Молчан Алексей Васильевич; Мокан Василий Иванович; Мотовиловец Андрей Викторович; Мурдий Игорь Юрьевич; Наталуха Дмитрий Андреевич; Негулевский Игорь Петрович; Нестеренко Кирилл Александрович; Никитина Марина Викторовна; Новиков Михаил Николаевич; Остапенко Анатолий Дмитриевич; Пасечный Александр Станиславович; Прощук Эдуард Петрович; Пуртова Анна Анатольевна; Пушкаренко Арсений Михайлович; Репина Элла Анатольевна; Рублев Вячеслав Владимирович; Руденко Ольга Сергеевна; Солодуха Ольга Валерьевна; Салийчук Александр Вячеславович; Северин Сергей Сергеевич; Стернийчук Валерий Александрович; Струневич Вадим Олегович; Сушко Павел Николаевич; Тарарин Николай Александрович; Тарасов Олег Сергеевич; Тистик Ростислав Ярославович; Ткаченко Александр Михайлович; Федиенко Александр Павлович; Чернявский Степан Николаевич; Черный Дмитрий Сергеевич; Швачко Антон Алексеевич; Шол Маргарита Витальевна; Скворец Любовь Александровна; Яковлева Нелли Ильинична; Янченко Галина Игоревна; Ясько Елизавета Алексеевна; Яцик Юлия Григорьевна.

Обратите внимание! Во время голосования за этот законопроект в целом "воздержался" только один народный депутат. Речь идет о Тищенко Николае Николаевиче. Сейчас он внефракционный, однако до скандала с "рабочей поездкой" в Таиланд был одним из "Слуг".

"Европейская Солидарность"

Большинство членов фракции "Европейская Солидарность" поддержали соответствующую правку. Политическая сила дала "за" нее 22 голоса. Отсутствовали следующие 5 народных избранников:

Зинкевич Яна Вадимовна; Князевич Руслан Петрович; Никорак Ирина Петровна; Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич; Южанина Нина Петровна.

"Батькивщина"

Всего 5 нардепов от "Батькивщины" нажали на зеленые кнопки. Не голосовали или отсутствовали следующие избранники:

Абдуллин Александр Рафкатович; Бондарев Константин Анатольевич; Власенко Сергей Владимирович; Волынец Михаил Яковлевич; Данилов Виталий Богданович; Дубиль Валерий Александрович; Ивченко Вадим Евгеньевич; Кабаченко Владимир Викторович; Кожемякин Андрей Анатольевич; Крулько Иван Иванович; Лабунская Анжелика Викторовна; Мейдич Олег Леонидович; Немыря Григорий Михайлович; Николаенко Андрей Иванович; Пузийчук Андрей Викторович; Тарута Сергей Алексеевич; Тимошенко Юлия Владимировна; Цымбалюк Михаил Михайлович; Шкрум Алена Ивановна.

Внефракционные

Из 24 внефракционных парламентариев "за" было 7, "против" – один Тищенко, а "воздержались" – 3:

Гриб Виктория Александровна; Магера Сергей Васильевич; Магомедов Муса Сергоевич.

Не были или не голосовали:

Буймистер Людмила Анатольевна; Гунько Анатолий Григорьевич; Дубинский Александр Анатольевич; Иванисов Роман Валерьевич; Киссе Антон Иванович; Минько Сергей Анатольевич; Разумков Дмитрий Александрович; Савчук Оксана Васильевна; Соха Роман Васильевич Стефанчук Руслан Алексеевич; Христенко Федор Владимирович; Шпенов Дмитрий Юрьевич; Яценко Антон Владимирович.

"Платформа за жизнь и мир"

Поддержали правку 15 нардепов, не голосовали или отсутствовали следующие:

Левочкин Сергей Владимирович; Мамка Григорий Николаевич; Нимченко Василий Иванович; Павленко Юрий Алексеевич; Пономарев Александр Сергеевич; Суркис Григорий Михайлович; Черный Виктор Иванович.

"Голос"

От фракции "Голос" было 17 голосов "за", не присутствовали следующие 3 нардепа:

Василенко Леся Владимировна; Костенко Роман Васильевич; Пипа Наталья Романовна.

"Доверие"

Депутатская группа "Доверие" дала 7 голосов "за" правку. "Удержались" 3 нардепа:

Вацак Геннадий Анатольевич; Иванчук Андрей Владимирович; Приходько Борис Викторович.

Не голосовали или не присутствовали – 8 избранников:

вельможный Сергей Анатольевич; Горват Роберт Иванович; Кот Андрей Богданович; Кулинич Олег Иванович; Лунченко Валерий Валерьевич; Поляк Владислав Николаевич; Сухов Александр Сергеевич; Шахов Сергей Владимирович.

"Восстановление Украины"

Всего один нардеп от депутатской группы "Восстановление Украины" был "за". Вместе с тем "воздержались" – 4:

Бурмич Анатолий Петрович; Гнатенко Валерий Сергеевич; Лукашев Александр Анатольевич; Ковалев Александр Иванович.

Отсутствовали или не голосовали:

Воронько Олег Евгеньевич; Ефимов Максим Викторович; Исаенко Дмитрий Валерьевич; Кисилев Игорь Петрович; Мороз Владимир Викторович; Приходько Наталья Игоревна; Славицкая Антонина Керимовна; Столар Вадим Михайлович; Фельдман Александр Борисович; Шевченко Евгений Владимирович; Юрченко Александр Николаевич; Яковенко Евгений Геннадиевич.

"За будущее"

Депутатская группа "Партия "За будущее" 8 голосами поддержала правку. Воздержался только Герега Александр Владимирович, а отсутствовали или не голосовали такие избранники:

Дубневич Ярослав Васильевич; Ивахов Степан Петрович; Лабазюк Сергей Петрович; Молоток Игорь Федорович; Палка Игорь Петрович; Рудык Сергей Ярославович; Урбанский Анатолий Игоревич; Шаповалов Юрий Анатольевич.

Инфографика: итог

Движение "Честно" обнародовал инфографику, на которой видно в соотношении, как та ли партия голосовала за поправку с номером 371.



Как фракции и группы голосовали за открытое электронное декларирование / Картинка руху "Честно"

Однако подчеркнем, что соответствующий законопроект по состоянию на 6 сентября еще не подписан президентом. Общественность требует у Зеленского наложить на него вето.

А вот глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не устает повторять, что:

через год автоматически весь реестр будет открыт, как и раньше.

в законопроекте предусмотрена норма, согласно которой декларант может добровольно открыть свою декларацию для всех людей, а не только для определенных органов.

По словам Арахамии, он и руководство парламента первыми подадут в НАПК просьбы об открытии деклараций для широкого сообщества. Однако заметим, что нардеп не присутствовал при голосовании за соответствующую правку.