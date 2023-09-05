Однако главная правка – по немедленному открытию деклараций – не набрала достаточного количества голосов. Ее поддержали всего 199 парламентариев.
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Как голосовали за эту правку:
- 117 из 191 нардепа от "Слуги народа";
- 22 из 22 от "ЕС";
- 5 из 13 от "Батькивщины";
- 15 из 21 от "Платформы за жизнь за мир";
- 17 из 17 от "Голоса";
- 1 из 9 от "Восстановление";
- 8 из 11 от "За будущее";
- 7 из 16 от "Доверия";
- 7 из 17 от внефракционных.
Что означает восстановление электронного декларирования
Решение, принятое 5 сентября, предполагает, что подавать декларации придется не только за 2023 год, но и за 2022 и 2021. Кроме того, возобновят спецпроверки. Тем временем военные, участвующие в боевых действиях будут подавать декларации через 90 дней после завершения боевых действий или демобилизации.
К слову, ранее в G7 приветствовали прогресс в восстановлении декларирования для украинских чиновников.