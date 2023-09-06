Цей законопроєкт має номер 9534 та в цілому його підтримали 329 парламентів. А от за одну з найголовніших поправок з номером 371 проголосували всього 199 нардепів, тому вона не була прийнята. А отже, держслужбовці все ще мають право не робити публічними декларації для широкого загалу.

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У цьому матеріалі 24 Каналу дізнайтесь, як голосували народні обранці. Зокрема, поіменні списки членів тих фракцій та груп, що "утримались", були "проти" або просто-таки не голосували за законопроєкт.

Хто провалив голосування за відкрите е-декларування

"Слуга народу"

Фракція "Слуги народу" дала 117 голосів "за" правку з номером 371. Проти був лише нардеп-гречкосій з Харківщини Микиша Дмитро Сергійович. А от "утримались" такі обранці:

Бунін Сергій Валерійович; Гетманцев Данило Олександрович; Діденко Юлія Олександрівна; Драбовський Анатолій Григорович; Загоруйко Аліна Леонідівна; Заславський Юрій Іванович; Здебський Юрій Вікторович; Калаур Іван Романович; Колісник Анна Сергіївна; Мазурашу Георгій Георгійович; Неклюдов Владлен Михайлович; Березін Максим Юрійович; Божик Валерій Іванович; Брагар Євгеній Вадимович; Локтіонова Наталія Валентинівна; Петруняк Євген Васильович; Савченко Ольга Станіславівна; Стріхарський Андрій Петрович.

Водночас не були присутні на засіданні або просто-таки не проголосували такі нардепи від "Слуг":

Арахамія Давид Георгійович; Арсенюк Олег Олексійович; Бабій Роман Вячеславович; Беленюк Жан Венсанович; Божков Олександр Валерійович; Бондаренко Олег Володимирович; Бородін Владислав Валерійович; Бужанський Максим Аркадійович; Ватрас Володимир Антонович; Войцехівський Віталій Олександрович; Гайду Олександр Васильович; Галушко Микола Леонідович; Герасименко Ігор Леонідович; Горобець Олександр Сергійович; Гринчук Оксана Анатоліївна; Грищенко Тетяна Миколаївна; Гузенко Максим Васильович; Дануца Олександр Анатолійович; Дирдін Максим Євгенович; Дмитрієва Оксана Олександрівна; Дубнов Артем Васильович; Дунда Олег Андрійович; Жмеренецький Олексій Сергійович; Заблоцький Мар'ян Богданович; Забуранна Леся Валентинівна; Задорожній Микола Миколайович; Зуєв Максим Сергійович; Іонушас Сергій Костянтинович; Кабанов Олександр Євгенійович; Камельчук Юрій Олександрович; Каптєлов Роман Володимирович; Касай Геннадій Олександрович; Касай Костянтин Іванович; Кісєль Юрій Григорович; Ковальов Артем Володимирович; Козак Володимир Васильович; Колєв Олег Вікторович; Колюх Валерій Вікторович; Копанчук Олена Євгенівна; Копиленко Олександр Любимович; Кормишкіна Ірина Валеріївна; Короленко-Усова Валентина Юріївна; Кострійчук Сергій Володимирович; Костюк Дмитро Сергійович; Крейденко Володимир Вікторович; Криворучкіна Олена Володимирівна; Кузбит Юрій Михайлович; Кузнєцов Олексій Олександрович; Кузьміних Сергій Володимирович; Культенко Артем Валерійович; Кунаєв Артем Юрійович; Куницький Олександр Олегович; Лис Олена Георгіївна; Литвиненко Сергій Анатолійович; Літвінов Олександр Миколайович; Лічман Ганна Василівна; Любота Дмитро Валерійович; Ляшенко Анастасія Олексіївна; Марусяк Олег Романович; Марченко Людмила Іванівна; Марчук Ігор Петрович; Михайлюк Галина Олегівна; Мовчан Олексій Васильович; Мокан Василь Іванович; Мотовиловець Андрій Вікторович; Мурдій Ігор Юрійович; Наталуха Дмитро Андрійович; Негулевський Ігор Петрович; Нестеренко Кирилл Олександрович; Нікітіна Марина Вікторівна; Новіков Михайло Миколайович; Остапенко Анатолій Дмитрович; Пасічний Олександр Станіславович; Прощук Едуард Петрович; Пуртова Анна Анатоліївна; Пушкаренко Арсеній Михайлович; Рєпіна Елла Анатоліївна; Рубльов Вячеслав Володимирович; Руденко Ольга Сергіївна; Саладуха Ольга Валеріївна; Салійчук Олександр В’ячеславович; Северин Сергій Сергійович; Стернійчук Валерій Олександрович; Струневич Вадим Олегович; Сушко Павло Миколайович; Тарарін Микола Олександрович; Тарасов Олег Сергійович; Тістик Ростислав Ярославович; Ткаченко Олександр Михайлович; Федієнко Олександр Павлович; Чернявський Степан Миколайович; Чорний Дмитро Сергійович; Швачко Антон Олексійович; Шол Маргарита Віталіївна; Шпак Любов Олександрівна; Яковлєва Неллі Іллівна; Янченко Галина Ігорівна; Ясько Єлизавета Олексіївна; Яцик Юлія Григорівна.

Зверніть увагу! Під час голосування за цей законопроєкт в цілому "утримався" лише один народний депутат. Йдеться про Тищенка Миколу Миколайовича. Зараз він позафракційний, однак до скандалу з "робочою поїздкою" в Таїланд був одним зі "Слуг".

"Європейська Солідарність"

Більшість членів фракції "Європейська Солідарність" підтримали відповідну правку. Політична сила дала "за" неї 22 голоси. Були відсутні такі 5 народних обранців:

Зінкевич Яна Вадимівна; Князевич Руслан Петрович; Никорак Ірина Петрівна; Чийгоз Ахтем Зейтуллайович; Южаніна Ніна Петрівна.

"Батьківщина"

Всього 5 нардепів від "Батьківщини" натиснули на зелені кнопки. Не голосували або були відсутні такі обранці:

Абдуллін Олександр Рафкатович; Бондарєв Костянтин Анатолійович; Власенко Сергій Володимирович; Волинець Михайло Якович; Данілов Віталій Богданович; Дубіль Валерій Олександрович; Івченко Вадим Євгенович; Кабаченко Володимир Вікторович; Кожем’якін Андрій Анатолійович; Крулько Іван Іванович; Лабунська Анжеліка Вікторівна; Мейдич Олег Леонідович; Немиря Григорій Михайлович; Ніколаєнко Андрій Іванович; Пузійчук Андрій Вікторович; Тарута Сергій Олексійович; Тимошенко Юлія Володимирівна; Цимбалюк Михайло Михайлович; Шкрум Альона Іванівна.

Позафракційні

З-поміж 24 позафракційних парламентарів "за" було 7, "проти" – один Тищенко, а "утримались" – 3:

Гриб Вікторія Олександрівна; Магера Сергій Васильович; Магомедов Муса Сергоєвич.

Не були або не голосували:

Буймістер Людмила Анатоліївна; Гунько Анатолій Григорович; Дубінський Олександр Анатолійович; Іванісов Роман Валерійович; Кіссе Антон Іванович; Мінько Сергій Анатолійович; Разумков Дмитро Олександрович; Савчук Оксана Василівна; Соха Роман Васильович Стефанчук Руслан Олексійович; Христенко Федір Володимирович; Шпенов Дмитро Юрійович; Яценко Антон Володимирович.

"Платформа за життя та мир"

Підтримали правку 15 нардепів, не голосували або були відсутні такі:

Льовочкін Сергій Володимирович; Мамка Григорій Миколайович; Німченко Василь Іванович; Павленко Юрій Олексійович; Пономарьов Олександр Сергійович; Суркіс Григорій Михайлович; Чорний Віктор Іванович.

"Голос"

Від фракції "Голос" було 17 голосів "за", не були присутні такі 3 нардепи:

Василенко Леся Володимирівна; Костенко Роман Васильович; Піпа Наталія Романівна.

"Довіра"

Депутатська група "Довіра" дала 7 голосів "за" правку. "Утрималися" 3 нардепи:

Вацак Геннадій Анатолійович; Іванчук Андрій Володимирович; Приходько Борис Вікторович.

Не голосували або не були присутні – 8 обранців:

Вельможний Сергій Анатолійович; Горват Роберт Іванович; Кіт Андрій Богданович; Кулініч Олег Іванович; Лунченко Валерій Валерійович; Поляк Владіслав Миколайович; Сухов Олександр Сергійович; Шахов Сергій Володимирович.

"Відновлення України"

Всього один нардеп від депутатської групи "Відновлення України" був "за". Разом з тим "утримались" – 4:

Бурміч Анатолій Петрович; Гнатенко Валерій Сергійович; Лукашев Олександр Анатолійович; Ковальов Олександр Іванович.

Були відсутні або не голосували:

Воронько Олег Євгенійович; Єфімов Максим Вікторович; Ісаєнко Дмитро Валерійович; Кісільов Ігор Петрович; Мороз Володимир Вікторович; Приходько Наталія Ігорівна; Славицька Антоніна Керимівна; Столар Вадим Михайлович; Фельдман Олександр Борисович; Шевченко Євгеній Володимирович; Юрченко Олександр Миколайович; Яковенко Євген Геннадійович.

"За майбутнє"

Депутатська група "Партія "За майбутнє" 8 голосами підтримала правку. Утримався лише Герега Олександр Володимирович, а були відсутні чи не голосували такі обранці:

Дубневич Ярослав Васильович; Івахів Степан Петрович; Лабазюк Сергій Петрович; Молоток Ігор Федорович; Палиця Ігор Петрович; Рудик Сергій Ярославович; Урбанський Анатолій Ігорович; Шаповалов Юрій Анатолійович.

Інфографіка: підсумок

Рух "Чесно" оприлюднив інфографіку, на якій видно у відсотковому співвідношенні, як та чи та партія голосувала за поправку з номером 371.



Як фракції та групи голосували за відкрите електронне декларування / Картинка руху "Чесно"

Однак наголосимо, що відповідний законопроєкт станом на 6 вересня ще не підписаний президентом. Громадськість вимагає у Зеленського накласти на нього вето.

А от голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не втомлюється повторювати, що:

через рік автоматично весь реєстр буде відкритим, як і раніше,

у законопроєкті передбачена норма, згідно з якою декларант може добровільно відкрити свою декларацію для всіх людей, а не тільки для певних органів.

За словами Арахамії, він та керівництво парламенту першими подадуть до НАЗК прохання щодо відкриття декларацій для широкої спільноти. Однак зауважимо, що нардеп не був присутній на голосуванні за відповідну правку.