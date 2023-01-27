Це трапилось після того, як він поїхав у Таїланд для зустрічі з "українською громадою". Проте спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що розпорядження про відрядження для Тищенка не підписував.

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Що відомо про виключення Тищенка

Миколу Тищенка виключено зі складу парламентської фракції "Слуга народу",

– написала речниця фракції Юлія Палійчук.

Вона пояснила, що це відбулось за результатами внутрішньофракційного опитування, яке розпочали 26 січня.

Тищенка вигнали з партії та з посади заступника глави фракції

Варто зауважити, що перед цим 26 січня народного депутата Тищенка вигнали з партії та з посади заступника голови фракції "Слуга народу". Цю ситуацію прокоментував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він заявив, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни.

Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата країни в стані війни,

– сказав нардеп.

Згодом Арахамія уточнив, що Микола Тищенко законно виїхав за кордон. Хоч поїздка у Тайвань і "липова", та юридично він не порушив закон. Адже виїхав ще до початку дії указу президента, який забороняє такі поїздки.

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