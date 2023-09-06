Петиция появилась на сайте 6 сентября и по состоянию на вечер в этот же день набрала более 25 тысяч голосов. Так, по состоянию на 21:54 было 36 тысяч 607 голосов, пишет 24 Канал.

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Какую просьбу к Зеленскому содержит петиция

Автор петиции рассказал, что 5 сентября 2023 года народные депутаты Украины в Верховной Раде проголосовали во втором чтении за проект закона №9534, который якобы должен был возобновить декларирование чиновников.

Однако на самом деле в этом проекте закона нет главной правки, которой требовало общества – открыть данные о "военном" состоянии чиновников. Согласно проголосованному законопроекту состояние чиновников должно остаться закрытым от общества еще на год.

Следовательно, лишили граждан и журналистов инструмента контроля за действиями должностных лиц и главного предохранителя коррупции во время войны. Таким шагом народные депутаты пошли против заявлений Европейского Союза, послов G7 и депутатов Европарламента,

– заявили авторы.

Они призвали Владимира Зеленского наложить вето с предложениями, то есть:

вернуть в Верховную Раду проект закона № 9534 о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения;

добавить требование немедленно обеспечить публичный доступ в реестр деклараций без ожидания годового срока.

Петиция набрала необходимое количество голосов / Скриншот 24 Канала

Что этому предшествовало