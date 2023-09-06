Вето президента позволит вернуть законопроект на повторное рассмотрение Верховной Рады. В НАПК подчеркнули, что это единственное решение в правовой плоскости, которое удовлетворит запрос общества на победу над коррупцией и европейское будущее Украины.
К теме Рада возобновила е-декларирование, однако главная правка не набрала голосов
Почему НАПК попросит наложить вето
Прежде всего в принятом законопроекте поддержана норма, согласно которой лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 миллиона гривен, в случае уплаты штрафа не попадает в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения,
– отметили в НАПК.
Добавили, что законодатели также поддержали изменения, которыми будут скрыты данные Реестра от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей, в частности, путем не внесения сведений о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Кроме того, удаление большинства уже имеющихся сведений о лицах, привлеченных к ответственности за совершение административных и уголовных связанных с коррупцией и коррупционных правонарушений.
После удаления почти 80% данных Реестра ни президент, ни премьер-министр, ни министры, ни руководители других органов власти, ни общественные организации, ни общественный совет добродетели и ВККС, которые в ближайшее время должны обеспечить назначение более 2 тысяч судей, при принятии решений о назначении, не будут иметь официального источника данных о лицах, которые были внесены в него,
– подчеркнули в НАПК.
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Что означает возобновление е-декларирования
- Законопроект, который 5 сентября поддержали 329 нардепов, предусматривает, что подавать декларации придется не только за 2023 год, но и за 2022 и 2021 годы. Кроме того, возобновят спецпроверки.
- Военные, участвующие в боевых действиях, будут подавать декларации через 90 дней после завершения боевых действий или демобилизации.
- Заметим, что главная правка – относительно незамедлительного открытия деклараций не набрала достаточного количества голосов. Ее поддержали всего 199 парламентариев.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арохамия отреагировал на недовольство общества. В частности, отметил, что через год Реестр автоматически откроется. Кроме того, была сделана норма, согласно которой декларант может добровольно открыть свою декларацию.