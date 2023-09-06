Вето президента дозволить повернути законопроєкт на повторний розгляд Верховної Ради. У НАЗК наголосили, що це єдине рішення в правовій площині, яке задовольнить запит суспільства на перемогу над корупцією та європейське майбутнє України.

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Чому НАЗК попросить накласти вето

Перш за все в ухваленому законопроєкті підтримано норму, відповідно до якої особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 мільйона гривень, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення,

– зазначили в НАЗК.

Додали, що законотворці також підтримали зміни, якими буде приховано дані Реєстру від громадян, журналістів та доброчесних керівників, Зокрема, шляхом не внесення відомостей про осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Окрім того, видалення більшості вже наявних відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних пов'язаних з корупцією та корупційних правопорушень.

Довідка. Наразі Реєстр налічує 46 556 осіб. З них 1 961 — притягнута до дисциплінарної відповідальності, 29 457 – до адміністративної, а 15 138 – до кримінальної. Після внесення вищезазначених змін до статті 59 орієнтовно залишиться 5 021 особа, буде видалено понад 10 тисяч осіб засуджених за корупційні злочини, наголосили в НАЗК.

Після видалення майже 80% даних Реєстру ні президент, ні прем'єр-міністр, ні міністри, ні керівники інших органів влади, ні громадські організації, ні громадська рада доброчесності та ВККС, які найближчим часом мають забезпечити призначення понад 2 тисяч суддів, при прийнятті рішень про призначення не матимуть офіційного джерела даних про осіб, які були внесені до нього,

– підкреслили в НАЗК.

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Що означає відновлення е-декларування