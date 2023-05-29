Кар'єру Давид Арахамія побудував досить стрімко. Починав свій шлях з консалтингової компанії, яку в 2013 році продав за 100 мільйонів доларів. 24 Канал зібрав головні факти з біографії Давида Арахамії.

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Давид Арахамія народився 23 травня 1979 року в Сочі (Росія), якийсь час жив у Грузії, а в 1992 році, рятуючись від війни в Абхазії, переїхав разом із батьками до Миколаєва.

Там Арахамія закінчив миколаївську загальноосвітню школу №36. Вивчав економіку в Європейському університеті, де здобув ступінь магістра. Пізніше додатково пройшов магістерську програму Professional Management в Open University London.

У 2002 році Давид Арахамія заснував IT-компанію "TemplateMonster", яка займалася розробкою сайтів, створенням та реалізацією шаблонів для вебсайтів. Уже у 2013 році він продав компанію за 100 мільйонів доларів. На той час Давид проживав у США.

Коли почалась Революція Гідності на Майдані Незалежності, Арахамія продав весь бізнес в США та повернувся до рідного Миколаєва, де став активним учасником протестів і волонтером.

У серпні 2014 року Арахамію призначили радником голови Миколаївської облдержадміністрації з питань волонтерської діяльності, у вересні – уповноваженим міністра оборони з питань закупівель, а вже через місяць одночасно радником міністра оборони та головою Ради волонтерів при Міністерстві оборони України.

У листопаді того ж року він став співзасновником Асоціації народних волонтерів України та куратором "волонтерського десанту" – групи волонтерів, які почали працювати в Міноборони.

І тільки у 2015 році Давид Арахамія, тоді ще громадянин Грузії, отримав українське громадянство.

У 2016 році стартував проєкт Давида Арахамії – вебплатформа Weblium.


Арахамія починав кар'єру з консалтингу / Фото з фейсбуку політика

На дострокових парламентських виборах 2019 року Арахамія був обраний народним депутатом від президентської партії "Слуга народу", №4 у списку.

29 серпня 2019 року – став головою фракції "Слуга народу" у Верховній Раді ІХ скликання. Наразі у парламенті є членом комітету національної безпеки, оборони та розвідки.

Влітку 2019 року Зеленський призначив Арахамію на посаду одного з членів Наглядової ради при "Укроборонпромі".

До слова, з Володимиром Зеленським, за словами Арахамії, він познайомився тільки після виборів президента, на яких той переміг.


Арахамія познайомився із Зеленським уже після президентських виборів / Фото з фейсбуку Арахамії

Давид Арахамія одружений вдруге. Має шістьох дітей.

Другу дружину політика звуть Вікторія. Подружжя виховує п'ятьох спільних дітей. Під час останніх пологів у 2019 році в подружжя народилася двійня. Від першого шлюбу в політика є син. Імена всіх дітей Давида Арахамії починаються на букву "Д": Давид, Даніель, Дана, Дарика, Демі та Денис.


Дружина Арахамії Вікторія разом із дітьми / Фото з фейсбука Давида Арахамії

У зв'язку з тим, що під час воєнного стану декларувати доходи не обов'язково, актуальних даних про доходи Давида Арахамії немає. Водночас у 2020 році доходи сім'ї Арахамії сягали понад 1 мільйон 679 тисяч гривень, із них заробітна плата – 458 594 гривень і дохід його дружини від відчуження рухомого майна – 1 мільйон 100 тисяч гривень.

Згідно з декларацією народного депутата за 2020 рік, оприлюдненою на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, на банківських рахунках Арахамія зберігає майже 647 тисяч 586 гривень, понад 326 тисяч доларів, а його дружина – 224 тисяч 789 гривень, 20 380 доларів.

Сім'я народного депутата також задекларувала готівкою понад 2 мільйони гривень, 900 тисяч доларів і 200 тисяч євро.

На політика записані дві квартири, дачний будинок, два нежитлових приміщення, чотири земельні ділянки. Його дружина Вікторія володіє будинком, земельною ділянкою та трьома квартирами.

Восени 2019 року Давида Арахамію звинуватили в тому, що він має подвійне громадянство: нібито він окрім українського паспорта має паспорт США.

Втім, документальних підтверджень цьому не знайшлося, а сам Арахамія категорично відкинув звинувачення.

Під час роботи у парламенті Давид Арахамія потрапляв у різні скандали – більші і менші. Один з них – сексистський – стався у 2020 році, коли в мережу злили відео, де він і його заступник Олександр Корнієнко під час робочої поїздки до Миколаєва нібито обговорюють свою колегу по фракції – Ірину Аллахвердієву, вживаючи сексистські висловлювання.

На відео Корнієнко й Арахамія спілкуються між собою, і, схоже, не знають, що мікрофони увімкнені і їхня бесіда йде в пряму трансляцію. На відео чутно, як Корнієнко вживав такі фрази, як "піддута, звичайно, трохи", "тон too much", "баба робоча… як корабельна сосна", "до президента заведеш таку і побачиш – він там оху**".

Згодом депутати заявили, що відео, мовляв, було змонтоване, а фрази вирвані з контексту і стосунку до Ірини Аллахвердієвої не мають.

Ще однією досить обговорюваною ситуацією за участі Арахамії стала його заява про "наслідування досвіду Компартії Китаю в управлінні державою".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави. Українці не зовсім зрозуміли це порівняння, адже в Китаї діє тотальна цензура, а представників етнічних меншин поневолюють у таборах і катують.

У 2020 році Арахамія узагалі сказав, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна по Донбасу.

Згодом він вибачився за свою заяву. Ці слова збурили український політикум, а представники Меджлісу кримськотатарського народу назвали це "здачею народу".

За волонтерську діяльність нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Що цікаво, нагороджував його ще п'ятий президент України Петро Порошенко – 23 серпня 2014 року.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Давид Арахамія зустрів в Києві, буквально на Банковій. Тоді, коли російські пропагандисти розганяли фейки, що представники української влади "розбіглись", "кинулись втікати" й інші подібні побрехеньки, Арахамія був в Офісі Президента.

25 лютого президент Володимир Зеленський записав відео з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, керівником ОП Андрієм Єрмаком, головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією і радником керівника ОП Михайлом Подоляком, у якому глава держави зазначив, що всі вони – у Києві і захищають Україну.

Згодом Давид Арахамія очолив українську делегацію на переговорах з Росією. Він, а також міністр оборони Олексій Резніков, радник глави ОП Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, депутат Рустем Умєров та заступник глави МЗС Микола Точицький їздили в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Росії у перші дні війни.


Арахамія та Подоляк по дорозі на переговори / Фото з соцмереж політика

Ще тоді українська сторона розуміла, що переговори з агресором закінчаться нічим, але не спробувати не могли. Вимогою було негайне виведення російських військ з території України та припинення вогню.

Арахамія тоді заявляв, що переговори підуть або у потрібному Україні напрямку, або "як російський військовий корабель".

Уже згодом Давид Арахамія розповів, що під час переговорів росіяни постійно вели розвідку, робили психологічні портрети нашої делегації.

Нас було там 5 чи 6 людей, які сиділи за столом, в них теж було 5 чи 6 людей. А позаду від них було десь 30 людей, хтось з них робив наші психологічні портрети, хтось наглядав, якась розвідка була. А ми приїхали, просто сіли і позаду нас нікого немає,
– розповів Арахамія.

За його словами, було важко стримувати емоції, декілька разів українська сторона брала тайм-аут.


Зустріч української та російської сторін під час переговорів 28 лютого / Фото BelTA

Давид Арахамія брав участь у шоу "Битва екстрасенсів" – у 2018 році був гостем в одному з випусків.

Також політик має любов до музики – глава фракції "Слуга народу" Давида Арахамія виконав сет на закритій вечірці під час з'їзду "слуг" в Трускавці у 2021 році. Виступав під псевдонімом DJ David Braun.