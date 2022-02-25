"Наші військові – тут. Громадяни суспільства – тут. Всі ми тут, захищаємо нашу незалежність, нашу державу, і так буде далі", – наголосив глава держави.

Важливо Росія хоче "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня, – Подоляк

Як президент продемонстрував на відео, крім нього у Києві залишаються:

лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;

голова Офісу Президента Андрій Єрмак;

прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

радник очільника адміністрації президента Михайло Подоляк.

Зауважимо, під час вечірнього брифінгу в Офісі Президента повідомили, що ворожа армія хоче "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня.

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