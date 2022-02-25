"Наши военные – тут. Граждане общества – тут. Все мы тут защищаем нашу независимость, наше государство, и так будет дальше", – подчеркнул глава государства.

Важно Россия хочет "зажать" Киев и основные города Востока и Юга, – Подоляк

Как президент продемонстрировал на видео, кроме него в Киеве остаются:

лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;

глава Офиса Президента Андрей Ермак;

премьер-министр Денис Шмыгаль;

советник главы администрации президента Михаил Подоляк.

Заметим, во время вечернего брифинга в Офисе Президента сообщили, что вражеская армия хочет "зажать" Киев и основные города Востока и Юга.

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