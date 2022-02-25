Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк во время вечернего обращения 25 февраля, передает 24 канал.

Внимание ВСУ, полиция, самооборона работают хорошо, – Офис Президента

Очевидно, что наши оппоненты, наши враги хотят решить ключевой задания – "зажать" Киев и основные города Востока и Юга Украины,

– отметил он.

Однако заверил, что в офисе Президента чувствуют планы агрессора и точно их понимают. А особенно это понимает руководство Вооруженных сил Украины.

Террористические методы России

"Однако тактика, которую сегодня применяют российские вооруженные силы – это не просто военная тактика, которая частично напоминает террористические методы", – подчеркнул Подоляк.

Он пояснил, что такой вывод можно сделать, потому что россияне обстреливают жилые кварталы. А цинизму нет предела, когда обстреливают даже детские сады.

О чем говорится Войска России 25 февраля Войска России 25 февраля обстреляли детский сад в Ахтырке на Сумщине. По предварительной информации, ранения получили двое малышей, погиб сторож. Кроме этого, пострадали в результате атаки врага 6 взрослых людей.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Брифинг Подоляка и Шмыгаля по состоянию на 19:00, 25 февраля: видео