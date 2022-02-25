Если сопоставить военные потенциалы Украины и России, то держимся эффективно. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Важно Россия хочет "зажать" Киев и основные города Востока и Юга, – Подоляк
Подоляк отметил, что в некоторых городах подразделения самообороны очень мощные. Правда, тактика, которую применяют войска России, – уже не военная, а террористическая.
Хотят зажать Киев
Подоляк рассказал и об основной цели оккупантов. Они хотят решить ключевую задачу, а именно – "зажать" Киев и основные города Востока и Юга.
Самой сложной ситуация является на Харьковском направлении. Активные бои ведут на Сумщине, а также на юге страны.