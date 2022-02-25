Если сопоставить военные потенциалы Украины и России, то держимся эффективно. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Важно Россия хочет "зажать" Киев и основные города Востока и Юга, – Подоляк

Подоляк отметил, что в некоторых городах подразделения самообороны очень мощные. Правда, тактика, которую применяют войска России, – уже не военная, а террористическая.

Хотят зажать Киев

Подоляк рассказал и об основной цели оккупантов. Они хотят решить ключевую задачу, а именно – "зажать" Киев и основные города Востока и Юга.

Самой сложной ситуация является на Харьковском направлении. Активные бои ведут на Сумщине, а также на юге страны.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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