Якщо порівняти військові потенціали України та Росії, то ми тримаємось ефективно. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Важливо Росія хоче "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня, – Подоляк

Подоляк відзначив, що в деяких містах підрозділи самооборони дуже потужні. Щоправда, тактика, яку застосовують війська Росії, – вже не військова, а терористична.

Хочуть затиснути Київ

Подоляк розповів і про основну ціль окупантів. Вони хочуть розв'язати ключове завдання, а саме – "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня.

Найскладнішою ситуація є на харківському напрямку. Активні бої ведуть на Сумщині, а також на півдні країни.