Про це повідомив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк під час вечірнього звернення 25 лютого, передає 24 канал.

Увага ЗСУ, поліція, самооборона працюють добре, – Офіс Президента

Очевидно, що наші опоненти, наші вороги, хочуть вирішити ключове завдання – "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня України,

– зазначив він.

Однак запевнив, що в Офісі Президента відчувають плани агресора і точно їх розуміють. А особливо це розуміє керівництво Збройних сил України.

Терористичні методи Росії

"Однак тактика, яку сьогодні застосовують російські збройні сили – це не просто військова тактика, яка частково нагадує терористичні методи", – наголосив Подоляк.

Він пояснив, що такий висновок можна зробити, тому що росіяни обстрілюють житлові квартали. А цинізму немає меж, коли обстрілюють навіть дитячі садочки.

Про що мовиться Війська Росії 25 лютого Війська Росії 25 лютого обстріляли дитячий садочок в Охтирці на Сумщині. За попередньою інформацією, поранень зазнали двоє малюків, загинув сторож. Окрім цього, постраждали внаслідок атаки ворога 6 дорослих людей.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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Брифінг Подоляка та Шмигаля станом на 19:00, 25 лютого: відео