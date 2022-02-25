Предварительно известно, что ранения получили двое детей. Об этом сообщила Сумская военная администрация.
Обратите внимание Ахтырка полностью перешла под контроль ВСУ
После обстрела детсада в Ахтырке ранены 8 человек, среди них есть дети
Войска России обстреляли детский сад, расположенный в ахтырском микрорайоне Дачный – недалеко от воинской части.
По предварительной информации, ранены 8 человек. Из них двое – дети,
– говорится в сообщении.
К сожалению, погиб один человек – сторож детского сада.
Детей госпитализировали
В Ахтырке обстреляли также хранилище. Что касается состояния детей, то предварительно известно:
- один 10-летний ребенок получил проникающее ранение грудной клетки – он в операционной;
- второго ребенка тоже госпитализировали.
Кстати, учебные заведения в городе 25 февраля не работают. Ведь в ночь на 25 февраля велись активные бои между ВСУ и российской армией, в том числе, и за город Ахтырка.
К счастью, 25 февраля, после ожесточенных утренних боев, уже в 8:30 украинские защитники отразили прорыв российских оккупантов. Город Ахтырка полностью находится под контролем ВСУ.