Предварительно известно, что ранения получили двое детей. Об этом сообщила Сумская военная администрация.

Обратите внимание Ахтырка полностью перешла под контроль ВСУ

После обстрела детсада в Ахтырке ранены 8 человек, среди них есть дети

Войска России обстреляли детский сад, расположенный в ахтырском микрорайоне Дачный – недалеко от воинской части.

По предварительной информации, ранены 8 человек. Из них двое – дети,

– говорится в сообщении.

К сожалению, погиб один человек – сторож детского сада.

Детей госпитализировали

В Ахтырке обстреляли также хранилище. Что касается состояния детей, то предварительно известно:

один 10-летний ребенок получил проникающее ранение грудной клетки – он в операционной;

второго ребенка тоже госпитализировали.

Кстати, учебные заведения в городе 25 февраля не работают. Ведь в ночь на 25 февраля велись активные бои между ВСУ и российской армией, в том числе, и за город Ахтырка.

К счастью, 25 февраля, после ожесточенных утренних боев, уже в 8:30 украинские защитники отразили прорыв российских оккупантов. Город Ахтырка полностью находится под контролем ВСУ.