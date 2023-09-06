Петиція з'явилась на сайті 6 вересня та станом на вечір цього ж дня набрала вже понад 25 тисяч голосів. Так, станом на 21:54 було 36 тисяч 607 голосів, пише 24 Канал.
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Яке прохання до Зеленського містить петиція
Автор петиції розповів, що 5 вересня 2023 року народні депутати України у Верховній Раді проголосували у другому читанні за проєкт закону №9534, який нібито мав відновити декларування чиновників.
Однак насправді у цьому проєкті закону не має головної правки, якої вимагало суспільства – відкрити дані про "воєнні" статки чиновників. Згідно з проголосованим законопроєктом, статки чиновників мають залишитись закритими від суспільства ще на рік.
А отже, позбавили громадян і журналістів інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни. Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Європейського Союзу, послів G7 та депутатів Європарламенту,
– заявили автори.
Тож вони закликали Володимира Зеленського накласти вето з пропозиціями, тобто:
- повернути до Верховної Ради проєкт закону № 9534 про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану;
- додати вимогу негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну.
Петиція набрала необхідну кількість голосів / Скриншот 24 Каналу
Що цьому передувало
- Верховна Рада 5 вересня проголосувала за проєкт закону №9534 про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану. Згідно з ними, е-декларування відновили. За це проголосувало 329 народних депутатів.
- Проте народні обранці не проголосували за правку про негайне відкриття декларацій. За це рішення було тільки 199 голосів. Зокрема, 117 зі 191 від "Слуги народу", 22 з 22 від "ЄС", 5 з 13 від "Батьківщини", 15 з 21 від "Платформи за життя та мир", 17 з 17 від "Голосу", 1 з 9 від "Відновлення", 8 з 11 від "За майбутнє", 7 з 16 від "Довіри", 7 з 17 від позафракційних.
- Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що попросить Зеленського накласти вето на законопроєкт. У Центрі протидії корупції також заявили, що закликають президента накласти вето на проєкт закону.
- Глава фракції "Слуг народу" Давид Арахамія заявив, що через рік реєстр автоматично відкриють. Володимир Зеленський відреагував на обурення людей та заявив 6 вересня, що він має проконсультуватися щодо цього із профільним міністром – віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною та потім вирішувати підписувати закон, чи накладати вето.