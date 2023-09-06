Президент Володимир Зеленський має проконсультуватися щодо цього із профільним міністром. Про це він заявив 6 вересня під час пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном, повідомляє 24 Канал.
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Президент хоче проконсультуватися із профільним міністром
У Володимира Зеленського під час пресконференції запитали, чи підписуватиме він закон про електронні декларації у тому вигляді, у якому за нього проголосували нардепи.
Я маю спершу провести консультації зі Стефанішиною (віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – 24 канал) і потім вирішувати підписувати чи накладати вето,
– зазначив глава держави.
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Коротко про відновлення е-декларування
- Законопроєкт, який 5 вересня підтримали 329 нардепів, передбачає, що подавати декларації доведеться не лише за 2023 рік, а й за 2022 та 2021 роки. Окрім того, відновляться спецперевірки.
- Військові, які беруть участь у бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів після їхнього завершення або демобілізації.
- Декларувати потрібно всі об'єкти, які перебували у власності чи користуванні понад 183 календарні дні й вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів.
- Варто зауважити, що головна правка – щодо негайного відкриття декларацій – не набрала достатньої кількості голосів. Її підтримали лише 199 парламентарів.
- Під час голосування за цей законопроєкт в цілому "утримався" лише один народний депутат. Мовиться про Миколу Тищенка. Зараз він позафракційний, однак до скандалу з "робочою поїздкою" в Таїланд був одним зі "Слуг народу".