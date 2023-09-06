Президент Владимир Зеленский должен проконсультироваться по этому поводу с профильным министром. Об этом он заявил 6 сентября во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном, сообщает 24 Канал.
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Президент хочет проконсультироваться с профильным министром
У Владимира Зеленского во время пресс-конференции спросили, будет ли он подписывать закон об электронных декларациях в том виде, в каком за него проголосовали нардепы.
Я должен сначала провести консультации со Стефанишиной (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – 24 канал) и затем решать подписывать или налагать вето,
– отметил глава государства.
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Кратко о возобновлении е-декларирования
- Законопроект, который 5 сентября поддержали 329 нардепов, предусматривает, что подавать декларации придется не только за 2023 год, но и за 2022 и 2021 годы. Кроме того, возобновятся спецпроверки.
- Военные, участвующие в боевых действиях, будут подавать декларации через 90 дней после их завершения или демобилизации.
- Декларировать нужно все объекты, находившиеся в собственности или пользовании свыше 183 календарных дней и стоимость которых превышает 50 прожиточных минимумов.
- Следует заметить, что главная правка – по поводу немедленного открытия деклараций – не набрала достаточного количества голосов. Ее поддержали всего 199 парламентариев.
- Во время голосования за этот законопроект в целом "воздержался" только один народный депутат. Речь идет о Николае Тищенко. Сейчас он внефракционный, однако до скандала с "рабочей поездкой" в Таиланд был одним из "Слуг народа".